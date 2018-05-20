Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullandı.

YER VERİLMEYECEK



Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini kaydetti. Bu çirkin eylemin iki halka özellikle de Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarına zarar verdiğini belirten Hadır, bu kişilerin iki ülke arasındaki geçişi kolaylaştırma anlaşması doğrultusunda ve Mısır yönetiminin bilgisi dahilinde Sudan'da ikamet ettiğini vurguladı.

Hadır, söz konusu dizi nedeniyle 16 Mayıs'ta Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Usame Şeltut'a protesto notası verildiğini aktardı.

