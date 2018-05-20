HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2018 00:46 | Son Güncelleme

Sudan'ın, Mısır'ın Hartum büyükelçisine ülkesinde yayınlanan bir televizyon dizisinde Sudan'ın kötü yansıtılması nedeniyle nota verdiği bildirildi.

Sudan ve Mısır arasında dizi gerginliği! Nota verdiler

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gariballah el-Hadır yayımladığı yazılı açıklamada, "Bazı Mısır televizyon kanallarında ramazan ayında yayınlanan Ebu Ömer el-Mısriyye isimli dizide Sudan'da ikamet eden veya Sudan'ı ziyaret eden Mısır vatandaşları hakkında olumsuz bir imaj çiziliyor ve terörist damgası vuruluyor." ifadelerini kullandı.

TV

YER VERİLMEYECEK

Hadır, dizideki bazı sahnelerde Sudan'ın bazı bölgeleri ve ülke egemenliğinin bazı sembollerinin kullanıldığı ve bunlara yetkili mercilerden izin alınmadan yer verilemeyeceğini kaydetti. Bu çirkin eylemin iki halka özellikle de Sudan'da ikamet eden Mısır vatandaşlarına zarar verdiğini belirten Hadır, bu kişilerin iki ülke arasındaki geçişi kolaylaştırma anlaşması doğrultusunda ve Mısır yönetiminin bilgisi dahilinde Sudan'da ikamet ettiğini vurguladı.

Hadır, söz konusu dizi nedeniyle 16 Mayıs'ta Mısır'ın Hartum Büyükelçisi Usame Şeltut'a protesto notası verildiğini aktardı.

PARTNERDuydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!Duydukları sese doğru gittiklerinde şok oldular!
Cannes’da Altın Palmiye Japon Yönetmen Hirokazu’nunCannes’da Altın Palmiye Japon Yönetmen Hirokazu’nun
'Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak''Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan mısır Hartum dizi televizyon dizisi

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Ünlü Fransız restoranında ırkçılık skandalı: Başörtülüler, Müslümanlar ve Afrikalılar giremez

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Fransız bakan eşcinsel olduğunu açıkladı!

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

ABD uçakları rota değiştirdi! Dünyanın gözü orada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.