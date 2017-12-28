HABER

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

DÜNYA HABERLERİ | 28.12.2017 06:08 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, ülkesinin, Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazır olduğunu söyledi.

Sudan'dan Türkiye açıklaması: Bedel ödemeye hazırız

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, bakanlıkta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi ziyaretiyle taçlandırılan Türkiye-Sudan yakınlaşmasının Mısır basınında eleştirilmesini reddederek, söz konusu eleştirileri, "Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'e, halka ve Sudan'a saldırmak için fırsat kollama" olarak nitelendirdi.

Erdoğan'ın Sudan ziyareti "tarihi"

Osman, "Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan ziyaretini çarpıtmanın ve bu ziyaretin Türkiye-Katar-Sudan ekseni oluşturma çerçevesinde gerçekleştiğini söylemenin yanlış olduğunu ve hesapta böyle bir şeyin bulunmadığını vurgulayan Osman, "Sudan'a, halkına ve Devlet Başkanı Beşir'e saldırmak için fırsat arayanların durması gerekir." diye konuştu.

Mısır basınında Sudan'a yönelik gayriahlaki yayınlar yapılıyor

Mısır basınında ülkesine yönelik ahlak dışı yayınların yapıldığına şahit olduklarını kaydeden Osman, "Gerginliğin halk seviyesine taşınması çok tehlikelidir. Özellikle Kahire ile Hartum arasındaki anlaşmazlıklar doğaldır ancak halklar ile ilişkilerimiz saygı üzerine kuruludur." değerlendirmesinde bulundu.

Mısır'ın uydu kanallarında bazı "kısa görüş sahipleri" diye nitelendirdiği kişilerin Sudan hükümeti ve halkı ile alay ettiğini ve suçlamalarda bulunduğunu aktaran Osman, uygun olmayan bu tür girişimlerin durması gerektiğine işaret etti.

Osman, bu iftiraların hiçbir şekilde kapanmayacak yaralar açacağını sözlerine ekledi.

(AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç hediye! Kafesin içinde getirdiler
Sevakin Adası nerede, önemi ne? İşte Erdoğan'ın istediği o yer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Sudan Ahmed Bilal Osman

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül'e KHK sitemi

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Himba kabilesinin kadınları hamile kalmak için bakın ne yapıyor

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

En düşük memur maaşı 2.857 lira

En düşük memur maaşı 2.857 lira

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

İlginizi Çekebilir

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Reza Zarrab'ın ifadesinde dördüncü gün! Mahkemeden Türkiye'yi kızdıracak karar

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Dövmesini görünce kurtarmaktan vazgeçtiler! Doktorların zor kararı

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Yemen yangın yeri! Evi patlatılan Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti!

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Reza Zarrab tanık kürsüsünde: New York'taki adliyede neler yaşandı?

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Savaşın eşiğinde... Az evvel duyuruldu: Füze fırlattık!

Okuyucu Yorumları 14 yorum
mısır giderek düşman bir ülke olmaya devam ediyor.lakin olası bir bölgesel bir savaşta Türkiyenin gazabına uğrayarak işgal edileceğini unutmamalı.bu savaş olacak ve sınırlar asla böyle kalmayacak.Türkiye mısırın bir bölümünü işgalden memnun kalacaktır.
türklerin dostluğu güçlüdür.
darbe hükümetinden ne beklenir...mısır olması farkeder mi...
SUDAN ENFORMASYON BAKANI HAY ALLAH BEDEL ÖDEMEYE HAZIRMIŞ.BEDELİ SEN ÖDEMEYE CEKSİN NASIL OLSA.SUDAN HALKI ÖDEYECEK.YAZIK BUNLARI DA ÇEKİM ALANLARINA ALMIŞLAR. BU DIŞA AÇILIM BANA GÖRE BOŞUNA DEĞİL.
@kemalbulgan sudanlı kadar olamamışsın yazık....
@kemalbulgan günaydın hade boşuna değil.bunlar abd, ab ve bunların Hacivat karagöz misali arka planda kumanda ettikleri ülkelerin duydukları rahatsızlıkların belirtisidir. bu rahatsızlık daha başlangıç
iki gonul bir olunca...
KOMEDİ. SUDAN ATEŞ OLSA ....
Zavallı, AKPARTİ,yi TÜRKİYE CUMHURİYETİ SANIYOR.... bilmiyor ki.... DEVLET duruşu, iradesi açıklamaları, empatisi , hiçbir şey kalmamış....BİRDE ENFORMASYON BAKANI olacak, burnunun dibini göremiyor
YALNIZ BİZİM ÖDEYECEĞİMİZ BEDEL ÇOK BÜYÜK OLACAK. BELKİ SİZLERİN KAYBEDECEK BİRŞEYİ YOK. SUDAN AĞIR AMBARGOLU ÜLKELER ARASINDA. AMA NE HİKMETSE BİZ DEVAMLI CAMİ DUVARINA ADUKET ATIYORUZ. ARTIK NEYİMİZE GÜVENİYORSAK.
Komedi gibi ya dünyada tayyibi sayan takan hiç bir aklı başında lider yada ülke yok..sadece dünyanın en kötü diktatörleri sudan ve somali diktatörleri seviyor..komedi gibi ya..ve bunu alkışlayıp sevinen sığırlar var...
bizimde kendimize göre artık belirli stratejilerimiz var içimizdeki köstebekler olmasaydı şuana kadar çoktan dahada fazla yol kat edilmişti zamanla çok dahada iyi olacagız yeterki kösteklik edip inadınızdan akparti ve sayın cumhurbaskanına düşmanlık etmeyin
mısırda abd hükümeti kurulu normaldir
trumpa kapak olsun
Diğer Haberler
İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

İsrailli askerlerin gözaltına aldığı 16 yaşındaki Fevzi, kefaletle serbest!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Suriye'den Erdoğan'a: Akan masum kanların temel sorumlusu, her türlü terörist grubu destekliyor!

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Bakan'a Noel hediyesi olarak at dışkısı gönderdi!

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

Sevakin Adası anlaşmasının ardından Türkiye'den kritik iddialara yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.