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Süddeutsche Zeitung: Türkiye Kürt bölgesine saldırıyor

DÜNYA HABERLERİ | 20.01.2018 18:45 | Son Güncelleme 7 saat önce

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Ocak (DHA) – Afrin harekatına dair Alman gazete Süddeutsche Zeitung'da "Türkiye Kürt bölgesine saldırıyor" başlıklı bir haber yayınladı.

Gazete haberde "Türkiye, harekatı Suriye'deki dört çatışmasızlık bölgesinin biraraya gelmesine karşı önlem olarak görüyor” denildi.

Haberde Türk ordu birliklerinin Suriye'nin Kürt yerleşim bölgelerine obüslerle saldırdığını yazdı. Haberde Rusya'nın Afrin bölgesine 100 askeri polis gönderdiğine dikkat çekildi. (Fotoğraflı)

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