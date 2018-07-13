Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

Haaretz'in haberine göre İsrail'in Safed kenti sakinlerinin durumlarının iyi olduğu ancak patlama sesleri duydukları ve yoğun duman gördükleri belirtildi.

İsrail Ordusu'nun iddiasına göre bu drone bu hafta Suriye'den İsrail hava sahasına giren ikinci drone oldu. Çarşamba günü İsrail yine Suriye'den geldiğini iddia ettiği bir drone üzerine Patriot hava savunma sistemlerini etkinleştirmiş ve insansız hava aracını düşürmüştü.



