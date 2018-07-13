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Sular ısınıyor, İsrail füze ateşledi

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 15:23 | Son Güncelleme

İsrail Ordusu, Suriye tarafından bir drone'un fark edilmesi üzerine bir patriot füzesinin fırlatıldığını açıkladı.

Haaretz'in haberine göre İsrail'in Safed kenti sakinlerinin durumlarının iyi olduğu ancak patlama sesleri duydukları ve yoğun duman gördükleri belirtildi.

İsrail Ordusu'nun iddiasına göre bu drone bu hafta Suriye'den İsrail hava sahasına giren ikinci drone oldu. Çarşamba günü İsrail yine Suriye'den geldiğini iddia ettiği bir drone üzerine Patriot hava savunma sistemlerini etkinleştirmiş ve insansız hava aracını düşürmüştü.


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Anahtar Kelimeler:
israil drone Suriye patriot safed

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
EYYYY YAHUDİLER... SONUNUZ GELDİ... MÜSLÜMANLAR AYAĞA KALKTI....!!!!!!! ŞİMDİ SİZ DÜŞÜNÜN....
75 dolarlık drone yi 250 bin dolarlık füzeyle vuran tırsak bi israil var karşımızda F16 tıya saksı atan amcayı yenemesin israil :)
İsraile yol açın toprak sıkıntısı var malum değiştirdikleri Tevratta vaad edileni almaya hedeflendiler.Şuan bizim Doğu ve güneydoğuanadoluda düzen kuramamızın tek sebebi.
Hey gidi israiloğullarının tohumları hey hiç boş durmuyorsunuz,yine etrafa ve insanlığa fitne ve fesat dağıtmaya devam ediyorsunuz.
ABD Rusya anlaşmışlar. küçük devletleri vurdurup silah satarlar
BOP DEVAM EDİYOR...
BÖLGEDE SULAR NE ZSMAN SOĞUDUKİ
İsrail, bahane bulmak için binbirtürlü oyun oynuyor ve abdnin göndermediği ne malum belkine kendi insanı dron kullanıyor hemen suriyeye saldırıyor,cesareti olsa ,Müslümanların ayaklanmasından korkmasa birden saldıracak ama Müslümanlar ayaklanırsa yok olacak korkusundan bahanelerle saldırıyor,sanki kimse bilmiyor suriye topraklarını almak istemesini,herkes biliyor,İSRAİL aslında suriye ve iran topraklarını almak istiyor,sözde eski topraklarıymış orası,abd ve diğer ülkeler yardım etmese hiçbir şekilde toprak sahibi olamaz ya işte,ama birgün Müslümanlar birleşecek ve ozaman dünyayı yaşanmaz hale
hz İbrahim oğulları ve hz İsmail oğulları kardes ırk bunlar araya giren dayak yer uzak durmak gerek bugun bim den sirp etini alipda Srebrenitsa 20000 Müslüman Türk'ün katillerini destekleyip 3 5 tane arabin yasini tutuyor savas naralari atiyoruz birakin artık şu arap şakşakçiliğini ozunuz Türkler dir
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