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Şule Çet soruşturmasında iki kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

14.07.2018 20:41 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet soruşturma kapsamında daha önce serbest bırakılan iki şüphelinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiklerini duyurdu. Savcılık, tutuklama nedeni olarak "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarını gösterdi.

Şule Çet soruşturmasında iki kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet soruşturması kapsamında daha önce serbest bırakılan şüpheliler Ç. A. ve B. A.'nın gözaltına alınarak, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiklerini açıkladı.

Şule Çet, Ankara'da 29 Mayıs sabahının erken saatlerinde bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Çet'in yakınları ve kadın hakları örgütleri, genç kadının cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü savunuyordu.

Daha önce gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmelerine rağmen serbest bırakılmaları üzerine, Şule Çet'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmış ve protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çet'in otopsi raporunda, tırnaklarının altında bir erkeğe ait DNA bulgularının tespit edildiği belirtiliyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 5 Haziran'da şüpheliler Ç. A. ve B. A.'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne mevcutlu olarak sevk edildikleri, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirdikleri belirtiliyor.

Açıklamada, soruşturma devam ederken şüphelilerin yeni deliller ışığında "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları talebiyle 14 Haziran'da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, ancak mahkemenin her iki şüpheliyi serbest bıraktığı kaydediliyor.

'Ölüm sebebi hakkında kesin kanaate henüz varılamadı'

Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nca düzenlenen otopsi raporunda Şule Çet'in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yer alıyor.

Açıklamada, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde halen incelendiği belirtiliyor.

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