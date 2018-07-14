Şule Çet soruşturmasında iki kişi tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Şule Çet soruşturması kapsamında daha önce serbest bırakılan şüpheliler Ç. A. ve B. A.'nın gözaltına alınarak, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiklerini açıkladı.

Şule Çet, Ankara'da 29 Mayıs sabahının erken saatlerinde bir plazanın 20. katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Çet'in yakınları ve kadın hakları örgütleri, genç kadının cinsel saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü savunuyordu.

Daha önce gözaltına alınan iki şüphelinin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmelerine rağmen serbest bırakılmaları üzerine, Şule Çet'in ölümünün aydınlatılması için sosyal medyada kampanya başlatılmış ve protesto gösterileri düzenlenmişti.

Çet'in otopsi raporunda, tırnaklarının altında bir erkeğe ait DNA bulgularının tespit edildiği belirtiliyordu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 5 Haziran'da şüpheliler Ç. A. ve B. A.'nın "taksirle ölüme neden olma" suçundan adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne mevcutlu olarak sevk edildikleri, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin iki şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı getirdikleri belirtiliyor.