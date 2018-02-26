Süleyman Soylu Bakanlığa Veda mı Edecek?

Soylu, “Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi. Soylu, “En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder” diyerek sözlerini yeniden helallik isteğiyle tamamladı.

Soylu, Trabzon’un ilçesi Ortahisar’da AKP’li gençlere hitaben yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılacağı işaretleri verdi. Soylu, Türk medyasında “veda konuşması” olarak yorumlanan ifadeler kullandı.

Soylu gibi o dönemde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da AKP’ye geçiş yapmıştı. Kurtulmuş da, 19 Eylül 2012’de Has Parti’yi feshederek, 22 Eylül 2012’de AKP’ye geçtikten sonra Soylu ile birlikte parti yönetiminde yer almıştı. Soylu ve Kurtulmuş, genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimler ile TBMM’ye girdi.

Türkiye gündeminde bugünlerde iktidar partisi AKP’nin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile 2019’daki seçim maratonu için ittifak oluşturması konuşuluyor. Soylu, 2010 yılında AKP lehine 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumuna “evet” oyu verilmesi yönündeki siyasi çalışmaları nedeniyle Demokrat Parti’den (DP) ihraç edilmiş ve ardından AKP’ye geçmişti. Soylu, 5 Eylül 2012’de AKP’ye resmi katılımıyla “merkez sağ siyaset” için birleşme adresi olarak iktidar partisi adres göstermişti.

Soylu’nun partili gençlerden helallik istediği ve Trabzon Milletvekilliği görevine vurgu yaptığı konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan istifa edebileceği ya da hükümette revizyon olabileceği gündeme geldi.

Ancak öncesinde Kurtulmuş, milletvekili olmaksızın Ağustos 2014’te 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Kurtulmuş, 63. ve 64. hükümetlerde de Başbakan Yardımcısı görevinde kaldı ancak son olarak Temmuz 2017’de 65. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanmıştı. Türkiye siyasetinde Kurtulmuş’un görev değişikliği “tenzil-i rütbe” olarak yorumlanmıştı.

Soylu ise, Kasım 2015’te 65. Hükümet’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi sonrasında Mayıs 2016’da Başbakanlık koltuğuna Binali Yıldırım’ın getirildiği bu hükümette İçişleri Bakanı olmuştu. Şimdi Soylu’nun konuşması itibariyle bakanlıktan ayrılması gündemde.

Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” sözleri

Bu arada AKP’de son dönemde İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir gibi kentlerde peş peşe belediye başkanları istifaları yaşanmıştı. Son olarak da AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de 9 Şubat’ta basın toplantısıyla istifa etmişti. İktidar partisindeki istifa dalgası ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “metal yorgunluğu” sözleriyle başlamıştı.