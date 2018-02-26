Süleyman Soylu Bakanlığa Veda mı Edecek?

Türkiye siyasetinde Demokrat Parti Genel Başkanı iken AKP’ye geçiş yapmış olan Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı’ndan çekilebileceği mesajlarıyla dikkat çekti.
Soylu, Trabzon’un ilçesi Ortahisar’da AKP’li gençlere hitaben yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı’ndan ayrılacağı işaretleri verdi. Soylu, Türk medyasında “veda konuşması” olarak yorumlanan ifadeler kullandı.
Soylu, “Bugün İçişleri Bakanıyız, yarın belki değiliz. Buradan gideriz, belki bir daha gelişimiz olmaz. Bunları belki size son kez söylüyorum. Eğer, sıkıntıda olduğunuz görülüyorsa da geri çekilmekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Geri çekilmek de bir erdemdir. Geri adım atmak da bir erdemdir. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir neferiyim. Hangi görevde olursam olayım Recep Tayyip Erdoğan’ın neferi olarak hayatıma devam edeceğim. Hakkınızı helal etmenizi diliyorum” dedi. Soylu, “En önemli görev Trabzon Milletvekilliğidir. En çok özlediğim kızım ve oğlumdur. Allah inşallah çok yakın bir zaman içerisinde onlarla daha çok sık birlik ve beraber olmak nasip eder” diyerek sözlerini yeniden helallik isteğiyle tamamladı.
Soylu’nun partili gençlerden helallik istediği ve Trabzon Milletvekilliği görevine vurgu yaptığı konuşması nedeniyle İçişleri Bakanlığı’ndan istifa edebileceği ya da hükümette revizyon olabileceği gündeme geldi.
Soylu ve Kurtulmuş AKP’ye geçiş yapmış isimler
Türkiye gündeminde bugünlerde iktidar partisi AKP’nin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile 2019’daki seçim maratonu için ittifak oluşturması konuşuluyor. Soylu, 2010 yılında AKP lehine 12 Eylül 2010 anayasa değişikliği referandumuna “evet” oyu verilmesi yönündeki siyasi çalışmaları nedeniyle Demokrat Parti’den (DP) ihraç edilmiş ve ardından AKP’ye geçmişti. Soylu, 5 Eylül 2012’de AKP’ye resmi katılımıyla “merkez sağ siyaset” için birleşme adresi olarak iktidar partisi adres göstermişti.
Soylu gibi o dönemde Halkın Sesi Partisi (HAS Parti) Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da AKP’ye geçiş yapmıştı. Kurtulmuş da, 19 Eylül 2012’de Has Parti’yi feshederek, 22 Eylül 2012’de AKP’ye geçtikten sonra Soylu ile birlikte parti yönetiminde yer almıştı. Soylu ve Kurtulmuş, genel başkan yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2015 yılındaki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimler ile TBMM’ye girdi.
Ancak öncesinde Kurtulmuş, milletvekili olmaksızın Ağustos 2014’te 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenmişti. Kurtulmuş, 63. ve 64. hükümetlerde de Başbakan Yardımcısı görevinde kaldı ancak son olarak Temmuz 2017’de 65. Hükümet’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’na atanmıştı. Türkiye siyasetinde Kurtulmuş’un görev değişikliği “tenzil-i rütbe” olarak yorumlanmıştı.
Soylu ise, Kasım 2015’te 65. Hükümet’te Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevi sonrasında Mayıs 2016’da Başbakanlık koltuğuna Binali Yıldırım’ın getirildiği bu hükümette İçişleri Bakanı olmuştu. Şimdi Soylu’nun konuşması itibariyle bakanlıktan ayrılması gündemde.
Erdoğan’ın “metal yorgunluğu” sözleri
Bu arada AKP’de son dönemde İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir gibi kentlerde peş peşe belediye başkanları istifaları yaşanmıştı. Son olarak da AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci de 9 Şubat’ta basın toplantısıyla istifa etmişti. İktidar partisindeki istifa dalgası ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “metal yorgunluğu” sözleriyle başlamıştı.
Erdoğan, geçen yıl 30 Mayıs’ta “Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm bakanlarımızdan 180 günlük kısa vadeli bir eylem programı istedim. Bu yıl sonuna kadar il teşkilatlarımız, ilçe teşkilatlarımız, belde teşkilatlarımızın tamamını güncelleyeceğiz. Yeniden gözden geçireceğiz; çünkü ortada bir metal yorgunluğu var. Bunu aşmamız lazım. Onun için de çok daha dinamik ekiplerle inşallah 2019'a hazırlanmamız gerekiyor. Bunun için de bütün ilgili birimlerimizin yoğun bir çalışma içerisinde bu hazırlıkları yapması gerekiyor. Diğer taraftan da bakanlıklarımızın hepsi hazırlıklarını, çalışma programlarını, takvimlerini hazırlayarak, bir taraftan 2019'un bir taraftan da 2023'ün programını güncellemek durumundadır” demişti.
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