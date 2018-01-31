Sultanahmet Davası’nda 3 IŞİD Zanlısına Müebbet Hapis

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Sultanahmet'te 12 Ocak 2016 tarihinde tümü Alman turist 12 kişinin öldüğü 16 kişinin yaralandığı intihar saldırısıyla ilgili davanın 11. duruşmasında üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Duruşmada tutuklu dört sanık son sözlerini açıkladıktan sonra verilen kısa aranın ardından mahkemenin kararını açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Atila Öztürk, tutuklu sanıklardan Atala El Hasan El Mayyuf, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in Türk Ceza Kanunu'nun 309. Maddesi uyarınca "Anayasal düzeni yıkmak” suçlamasıyla ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, Nebil Fadlı'nın 12 kişinin öldürülmesine ve 16 kişinin yaralamasına yardım ettikleri için de TCK'nın 82/1 a maddesi uyarınca 28 kez ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldıklarını açıkladı.
Ancak mahkeme sanıkların saldırının faili olmadıkları yalnızca yardımda bulundukları gerekçesiyle TCK 35/2 ve TCK 39/2 c maddesi uyarınca müebbet hapis cezalarını 329 yıl hapis cezasına indirdi.
Tutuklu sanıklardan Faiz Raşid tahliye edildi, 18 tutuksuz sanık hakkında beraat kararı verildi
Mahkeme heyeti, sanıklardan Abdurrahman Faiz Rashid'i silahlı terör örgütüne üye olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak Raşid'in tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verdi.
Mahkeme, tutuksuz 18 sanık hakkında ise beraat kararını açıkladı.
Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaagan, Ahmed el Hasan, Mohamed Beraa Taskeia ve Luah Taskiah hakkında kamu davası açılmasına hükmetti.
Avukat Atanur Demir: Bu karar kamu vicdanını rahatlatmak için verildi, üst mahkeme bozacaktır
14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından müebbet hapse mahkum edilen sanıklar Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş'in avukatı Atanur Demir, bu kararın üst mahkeme tarafından bozulacağını savundu.
Karar sonrası Amerika'nın Sesi'ne değerlendirmelerde bulunan Demir, "Böyle bir terör olayının faili meçhul kalmasını önlemek adına verilmiş bir karar. Gerçek faillere ulaşılamadı, bu kişi veya kişiler tespit edilemedi. Eldeki kişilere mahkumiyet için elde yeterli delil olmamasına rağmen ceza verildi. Etkin soruşturma gerçekleştirilemedi. İki yıllık yargılamada yeni bir delil elde edilemedi. Kamu vicdanını rahatlatmak için bu karar verildi. Üst mahkemede bozulacaktır” dedi.
Sultanahmet Saldırısını IŞİD üyesi Nebil Fadlı gerçekleştirdi
12 Ocak 2016 tarihinde, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Sultanahmet Meydanı'nda, IŞİD militanı Suriye kökenli 28 yaşındaki Nebil Fadli Alman turist kafilesinin arasına girdikten sonra üzerinde bulunan bomba düzeneğini patlamıştı.
İntihar saldırısında tümü Alman turist 12 kişi ölmüş, 11'i yabancı uyruklu 16 kişi ise yaralanmıştı.
Ağır yaralı iki kişi ise hastanedeki tedavilerine yanıt veremeyerek hayatlarını kaybetmişti.
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