Sultanahmet duruşması ertelendi

Gelecek duruşma 31 Ocak'ta görülecekSultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da meydana gelen, 12 Alman turistin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı olayın ardından açılan dava, bugün görülmeye devam edildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen ve karar duruşması olması beklenen duruşma, üye hakimlerden birinin hasta olması nedeniyle mahkemeye katılamaması dolayısıyla 31 Ocak'a ertelendi.

IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) üstlendiği canlı bomba saldırısına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bir önceki duruşmada 18 tutuklu sanıktan 5'inin atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildiği dava, bugün devam etti. Duruşmayı, Alman basını yakından takip etti.

"Açık ve net delil istiyorum”

Savcılık, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasfı, somut bulgu ve deliller ile kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle adli kontrolün yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanıklar Abdulrahman Faaiz Rashid, Atala El Hasan, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş, tahliyelerini talep etti. Sanık El Hasan, nedensiz yere cezaevinde olduğunu iddia ederek, "Suçlamalara dair açık ve net delil istiyorum” dedi. Sanık Muhammed Ali ise "Allah biliyor ki ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Mağdurum” diye konuştu.