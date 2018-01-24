Sultanahmet duruşması ertelendi

Gelecek duruşma 31 Ocak'ta görülecekSultanahmet Meydanı'nda 12 Ocak 2016'da meydana gelen, 12 Alman turistin hayatını kaybettiği ve 16 kişinin yaralandığı olayın ardından açılan dava, bugün görülmeye devam edildi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görülen ve karar duruşması olması beklenen duruşma, üye hakimlerden birinin hasta olması nedeniyle mahkemeye katılamaması dolayısıyla 31 Ocak'a ertelendi.
IŞİD'in (Irak Şam İslam Devleti) üstlendiği canlı bomba saldırısına ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve bir önceki duruşmada 18 tutuklu sanıktan 5'inin atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildiği dava, bugün devam etti. Duruşmayı, Alman basını yakından takip etti.
"Açık ve net delil istiyorum”
Savcılık, tutuklu sanıkların üzerine atılı suçun vasfı, somut bulgu ve deliller ile kaçma şüphesinin varlığı nedeniyle adli kontrolün yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanıklar Abdulrahman Faaiz Rashid, Atala El Hasan, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş, tahliyelerini talep etti. Sanık El Hasan, nedensiz yere cezaevinde olduğunu iddia ederek, "Suçlamalara dair açık ve net delil istiyorum” dedi. Sanık Muhammed Ali ise "Allah biliyor ki ben suçsuzum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Mağdurum” diye konuştu.
"IŞİD bağlantısını gösteren somut delil yok”
Sanık avukatı Atanur Demir, olayın aydınlanması için hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların getirilmesi gerektiğini belirterek, "Bombanın sevki konusunda daha önceki krokili beyanımızda da belirttiğimiz gibi sevk zinciri kırılmıştır. Bu sevk zinciri sırasında bilerek ve isteyerek bu işin yapıldığına dair ve çanta içerisinde bomba olduğu konusunda somut delil bulunmamaktadır” dedi. Avukat Demir ayrıca, müvekkillerinin IŞİD ile bağlantısını ortaya koyacak somut delil olmadığını da ifade ederek tutuklu sanıkların tahliyesini talep etti.
Gelecek duruşma 31 Ocak'a ertelendi
Haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar Rasheed Alabdalah Alagaagan, Ahmet El Hasan, Mohamed Beraa Taskeia ve Luay Taskiah hakkında yakalama emirlerinin devamına ve infazının beklenmesine karar veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Ayrıca, hasta olduğu için duruşmaya katılamayan üye hakimin yerine görevlendirilen hakimin dosya hakkında karar verecek derecede bilgi sahibi olmaması nedeniyle dosyanın karar verilmek üzere incelemeye alınmasına karar verildi. Gelecek duruşma, 31 Ocak'a ertelendi.
Saldırının ardından hazırlanan iddianame kapsamında sanıklar Atala El Hasan, Fevzi Muhammed Ali ve Halil Derviş hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan 1 kez, "12 kişiyi terör amaçlı öldürmek” suçundan 12'şer kez olmak üzere 13'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
Burcu Karakaş / İstanbul
© Deutsche Welle Türkçe
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