Sultanahmet Meydanı’nda Geleneksel Bir Ramazan Akşamı

Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen binlerce kişi, manevi bir iklimde, tarihi güzellikler eşliğinde iftar yapmak için Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geliyor. Ramazan ayı için kurulan masalarda yer bulmak için iftara saatler kala meydanı dolduran insanlardan kimi sandviçlerle kimi ise evinde hazırladığı çeşit çeşit yiyeceklerle ezan saatini bekliyor.

Kadıköy'den iftar yapmaya gelen Musa Dalkılıç, neden Sultanahmet Meydanı'na geldiğini şu sözlerle anlatıyor:

“Sultanahmet’in güzel tarafı insanların bir arda olup kültürel zenginliklerimizle iç içe iftar yapılabilmesidir. Buranın maneviyatının yüksek olmasından ötürü her sene buraya geliyoruz.”

Eskişehir’den İstanbul’a gelen emekli öğretmen Ayşe Çiftçi, eşi ve kızı ile iftar yapmak için Sultanahmet'e gelmenin kendisini eski zamanlara götürdüğünü ve buradaki atmosferin Ramazan ayında çok farklı olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencisi Selma Aytekin, Ramazan ayında İstanbul’da olmanın ayrı bir maneviyatı olduğunu söyledi. Özellikle Sultanahmet’te yüzlerce kişiyle aynı sofrada buluşmanın ve aynı havayı teneffüs etmenin çok keyifli olduğunu anlattı.