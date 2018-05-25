Sultanahmet Meydanı’nda Geleneksel Bir Ramazan Akşamı

Ramazan ayının gelmesiyle Türkiye’nin dört bir yanından ve yurtdışından gelen binlerce kişi, manevi bir iklimde, tarihi güzellikler eşliğinde iftar yapmak için Sultanahmet Meydanı’nda bir araya geliyor. Ramazan ayı için kurulan masalarda yer bulmak için iftara saatler kala meydanı dolduran insanlardan kimi sandviçlerle kimi ise evinde hazırladığı çeşit çeşit yiyeceklerle ezan saatini bekliyor.
Kadıköy'den iftar yapmaya gelen Musa Dalkılıç, neden Sultanahmet Meydanı'na geldiğini şu sözlerle anlatıyor:
“Sultanahmet’in güzel tarafı insanların bir arda olup kültürel zenginliklerimizle iç içe iftar yapılabilmesidir. Buranın maneviyatının yüksek olmasından ötürü her sene buraya geliyoruz.”
Eskişehir’den İstanbul’a gelen emekli öğretmen Ayşe Çiftçi, eşi ve kızı ile iftar yapmak için Sultanahmet'e gelmenin kendisini eski zamanlara götürdüğünü ve buradaki atmosferin Ramazan ayında çok farklı olduğunu söyledi.
Üniversite öğrencisi Selma Aytekin, Ramazan ayında İstanbul’da olmanın ayrı bir maneviyatı olduğunu söyledi. Özellikle Sultanahmet’te yüzlerce kişiyle aynı sofrada buluşmanın ve aynı havayı teneffüs etmenin çok keyifli olduğunu anlattı.
Brezilya’dan İstanbul’a bir hafta önce turist olarak gelen Jadson Maura ve eşi Sultanahmet’teki ortamın kendilerini çok etkilediğini şu sözlerle açıkladı:
“Bu çok güzel bir olay. Ben Brezilyalıyım ve orada böyle bir şey görmedim. Sanırım bu insanlar Ramazan ayı dolayısıyla buradalar ve oruçlarını açmak için burada toplandılar. Bu kadar insanın bir aile gibi bir arada olması çok güzel. Çok sayıda insan olmasına rağmen ben onları aynı masada, aynı ekmeği, aynı suyu ve yemeği paylaşacak bir aile gibi görüyorum. Bu çok eşsiz bir durum ve ben böyle bir şeyi daha önce hiç görmemiştim.”
Sultanahmet Meydanı'nda kurulan panayır yerinde İstanbul'la özdeşleşen markaların ürünleri, yan yana stantlarda görsel şov eşliğinde tanıtılıyor. İftar sonrası çarşıda gezinen insanlar hem çeşit çeşit geleneksel yiyecek ve içecekleri tadıyor hem de yapımları hakkında da bilgi ediniyor.
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