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Sundance Film Festivali'nde Dünya Sineması Büyük Jüri Ödülü, Türk filmi 'Kelebekler'in oldu

28.01.2018 15:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

BBC

Yönetmenliğini Tolga Karaçelik'in yaptığı 'Kelebekler' filmi, ABD'deki Sundance Film Festivali'nde, Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Büyük Juri Ödülleri, festivalin en önemli ödülleri ve dört kategoride veriliyor.

Bu yıl 123 uzun metrajlı filmin katıldığı festivalde 'Kelebekler' dışında bu ödülleri kazanan filmler, 'The Miseducation of Cameron' (ABD Sineması), 'Kailash' (ABD Sineması Belgesel), 'Of Father and Sons' (Dünya Sineması Belgesel) oldu.

'Kelebekler', birbirini çok az tanıyan üç kardeşin, yıllardır haber almadıkları babalarının aramasıyla bir araya gelmelerini konu alıyor.

Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Ercan Kesal gibi oyuncuların rol aldığı filmin yapımcılığını ise Tolga Karaçelik, Diloy Gülün ve Metin Anter üstleniyor.

Karaçelik'in bir önceki filmi 'Sarmaşık' da çeşitli ulusal ve uluslararası festivallerde ödüle layık görülmüştü.

Getty Images Film, yönetmen Tolga Karaçelik'in imzasını taşıyor (sağdan ikinci). 'Kelebekler'in Mart 2018'de vizyona girmesi bekleniyor.

Bağımsız sinemanın en önemli festivali ABD'nin Utah Eyaleti'nde gerçekleştirilen Sundance Film Festivali, dünyanın en büyük bağımsız sinema festivali olarak biliniyor.

Bu yıl 18. kez gerçekleştirilen festival, Sundance Enstitüsü tarafından düzenleniyor.

Ensitünün başkanlığını, aynı zamanda kurucusu olan ABD'li sinemacı Robert Redford yürütüyor.

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