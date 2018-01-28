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Sundance Film Festivali'nden Türk filmine ödül

28.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 8 saat önce

ABD’nin bağımsız sinema festivali olarak bilinen Sundance Film Festivali’nde bu yıl Dünya Sineması Büyük Jüri Özel Ödülü, Tolga Karaçelik’in yönettiği “Kelebekler” filmine verildi.

ABD'nin Utah eyaletinde, cumartesi gecesi Sundance Enstitüsü tarafından düzenlenen Sundance Film Festivali ödül töreninde, bir ödül de bir Türk filmine gitti.

ABD'li aktör Robert Redford’un kurucusu olduğu enstitünün dünya sineması kategorisindeki Büyük Jüri Özel Ödülü Tolga Karaçelik’in yönettiği "Kelebekler" (Butterflies) adlı filme verildi.

Babalarını arayan kardeşlerin hikayesini anlatan filmin yapımcılığını Tolga Karaçelik ile birlikte Diloy Gülün ve Metin Anter yaptı. Filmde, Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Hakan Karsak, Ezgi Mola, Serkan Keskin, Ercan Kesal gibi oyuncular yer alıyor.

Bağımsız eserlerin ve belgesellerin yarıştığı festivalde, Büyük Jüri Özel Ödülü dört kategoride veriliyor.

Amerikan sineması kategorisinde Büyük Jüri Özel Ödülü'ne, muhafazakar aile yapısı nedeniyle bir eşcinsel dönüşüm kliniğine gönderilen genç bir eşcinsel kızın hikayesini anlatan"The Miseducation of Cameron Post" adlı film layık görüldü.

Amerikan sineması belgesel kategorsinde Büyük Jüri Özel Ödülü ise "Kailash" adlı yapıma verilirken, dünya sinemasında aynı ödül"Of Father and Sons" adlı belgesele verildi.

DW/AFP, GA/EC

©Deutsche Welle Türkçe

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