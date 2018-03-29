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Süper Kahramalara Bir Yenisi Ekleniyor: Bayan Marvel

29.03.2018 14:58 | Son Güncelleme

Marvel evreninin Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Black Widow gibi super kahramanlarına bir yenisi; Bayan Marvel ekleniyor. Kendisi günümüzün çeşitlilik içeren Amerikan toplumunda biçim değiştiren bir süper kahraman

Süper Kahramalara Bir Yenisi Ekleniyor: Bayan Marvel

Marvel evreninin Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Black Widow gibi super kahramanlarına bir yenisi; Bayan Marvel ekleniyor. Kendisi günümüzün çeşitlilik içeren Amerikan toplumunda biçim değiştiren bir süper kahraman.

O, Marvel’in super kahramanlar evreninde yeni olabilir, ancak Şubat 2014’te çizgi roman dünyasına adım attığından beri kültürel bir fenomen haline geldi.

Bayan Marvel hayranı Deedee, "Bu çizgi romana bayılıyorum çünkü çizgi romanların genellikle yaptığından farklı olarak Amerika’nın çeşitliliğini yansıtıyor," diyor.

Lois Alison Young ise, "Okulda kültür çatışması gibi konularla mücadele ediyor. Ailesi ise onun daha geleneksel olmasını istiyor. Bence bu büyük bir klişe ancak o Müslüman kimliğini korumak için mücadele veriyor," şeklinde konuşuyor.

Evet doğru duydunuz; Bayan Marvel yani Jersey City’den Kamala Khan adındaki Pakistan kökenli Amerikalı bu genç bir Müslüman. Tıpkı yaratıcılarından G. Willow Wilson gibi:

Bayan Marvel'ın yarataıcısı G. Willow Wilson, "O da her gencin yaşadığı aile, okul, arkadaş baskısı, hayatına nasıl yön vermek istediği gibi sorunlarla yüzleşiyor. Esas amaç kitabın gerçek hissettirmesini, farklı geçmişlerden insanların Marvel evrenindeki bu Müslüman genç kızda kendilerini görmelerini sağlamak," diyor.

Çizgi roman dükkanı sahibi Ortodoks Yahudi Menachem Luchins, New York Huntington’daki dükkanında Bayan Marvel hayranlarıyla romanın yazarını bir araya getirdi. Luchins, Kamala ile özdeşleştiğini söylüyor: "Bir sahnede Kamala camiye gidiyor ve insanlara karşı sorumluluklarından bahsediyor. Yani bir süper kahraman olabileceğini üstü kapalı şekilde ima ediyor ancak bunu imamlara söylemek istemiyor. Ben de aynı konuşmayı hahamlarla yaptığımı hayal ediyorum. ‘Eğer süper güçlerim olsa Yahudiler için kutsal kabul edilen Sabbath’ın kuralını çiğneyerek süper güçlerimi kullanabilir miyim?’ Bunlar gibi şeyler düşündüm. Yani Bayan Marvel’le empati yapabiliyorum."

Wilson, "Bir süper kahramanın olayı, çizgiye döküldüğü dönemdeki kültürün sembolü olmasıdır," diyor.

Kamala Khan’ın memleketi Jersey City dünyanın kültürel olarak en çok çeşitlilik gösteren yerlerinden biri. Kurgu ürünü olan okulu ise McNair Academy Lisesi’nden esinlenilerek oluşturulmuş.

Muhammed Mirza, "Kamala’nın bulunduğu her yeri görüyoruz. Bu çok harika. O resmen bizim okulumuzun süper kahramanı. Bence çizgi roman okulumuzdaki kültürel çeşitliliği yansıtıyor," diyor.

Öğretmen Holly McNair, "Bu karakter birçok kişinin Jersey City ve İslam diniyle tek bağlantısı ve Hollywood’daki geleneksel İslam düşmanlığı düşüncesini kıran bir anlatıma sahip. Özellikle bu siyasi ortamda bu karakterin nasıl böyle bir sembol haline geldiğini görmek oldukça ilginç," diyor.

Bayan Marvel’in ilk çizgi romanı 2015 yılında en iyi grafik hikaye dalında bilimkurgu ve fantastik edebiyatın en prestijli ödüllerinden Hugo Ödülü’nü kazandı.

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