Süper Kahramalara Bir Yenisi Ekleniyor: Bayan Marvel

Marvel evreninin Örümcek Adam, Hulk, Kaptan Amerika, Black Widow gibi super kahramanlarına bir yenisi; Bayan Marvel ekleniyor. Kendisi günümüzün çeşitlilik içeren Amerikan toplumunda biçim değiştiren bir süper kahraman.

O, Marvel’in super kahramanlar evreninde yeni olabilir, ancak Şubat 2014’te çizgi roman dünyasına adım attığından beri kültürel bir fenomen haline geldi.

Bayan Marvel hayranı Deedee, "Bu çizgi romana bayılıyorum çünkü çizgi romanların genellikle yaptığından farklı olarak Amerika’nın çeşitliliğini yansıtıyor," diyor.

Lois Alison Young ise, "Okulda kültür çatışması gibi konularla mücadele ediyor. Ailesi ise onun daha geleneksel olmasını istiyor. Bence bu büyük bir klişe ancak o Müslüman kimliğini korumak için mücadele veriyor," şeklinde konuşuyor.

Evet doğru duydunuz; Bayan Marvel yani Jersey City’den Kamala Khan adındaki Pakistan kökenli Amerikalı bu genç bir Müslüman. Tıpkı yaratıcılarından G. Willow Wilson gibi:

Bayan Marvel'ın yarataıcısı G. Willow Wilson, "O da her gencin yaşadığı aile, okul, arkadaş baskısı, hayatına nasıl yön vermek istediği gibi sorunlarla yüzleşiyor. Esas amaç kitabın gerçek hissettirmesini, farklı geçmişlerden insanların Marvel evrenindeki bu Müslüman genç kızda kendilerini görmelerini sağlamak," diyor.