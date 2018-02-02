Süper Mavi Ay, Yunanistan’ın Nafplion kentinde deniz çekilmesine neden oldu

Io Chokona / Atina, 2 Şubat (DHA) – Süper mavi ay Yunanistan'ın Nafplion kentinde denizin büyük bir ölçüde çekilmesine neden olarak, bölgede yaşayanları şaşırttı.
Nea Kios bölgesindeki deniz nerdeyse gözlerden kayboldu.
Dün karşılaşılan "medcezir” olayı, bölgede alışanların alışık olduğu bir durum olmasına rağmen, endişeye sebep oldu.
Medcezirin Süper Mavi Ay'ın Dünya'ya çok yaklaşmasıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
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