Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Ocak (DHA) – Dünya genelinde uzun bir süredir gözlemlenemeyen Süper Mavi Kanlı Ay tutulması başladı.

Dünya genelindeki çoğu ülkeden izlenebilecek olan Süper Mavi Kanlı Ay tutulması, 1866 yılından beri ilk kez meydana geliyor. Üç farklı Ay olayının aynı anda yaşanacağı tutulma, bu gece ve takiben sabah saatlerinde dünyanın çeşitli yerlerinden gözlemlenebilecek.

ABD Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) Süper Mavi Ay kırmızıya dönüşmeye başlarken ABD'nin doğu kıyılarında yaşayanlar sabah saatlerinde gün doğumundan hemen önce 5:51'de ve batı kıyılarında yaşayanlar gece 2:51'de tutulmayı gözlemleyebilecek. Ortadoğu, Asya ve Doğu Rusya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması 31 Ocak akşamı ayın doğumu sırasında görülebilecek. Avustralya'da saat 9:50 sularında başlayacak olan tutulma, bir saat sonra Yeni Zelanda'dan da gözlemlenebilecek.

Süper Mai Kanlı Ay tutulması en son 1866 yılında gözlemlenirken, NASA'ya göre bir sonraki tutulma 152 yıl sonra gerçekleşecek.