HABER

Süper Mavi Kanlı Ay Tutulması yarın

30.01.2018 04:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Ay Çarşamba akşamı her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

Yarın akşamüstü gökyüzüne bakarsanız, oldukça ender rastlanan bir gökyüzü olayını kısmen dahi olsa görmeniz mümkün olacak.

31 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek olan dolunayı üç şey ayrıca özel kılıyor. Çarşamba akşamı, Ay her zamankinden daha parlak olacak, hafif kırmızı gözükecek ve "mavi" olacak.

NEDEN SÜPER?

Yarın Ay, Dünya'ya en çok yaklaştığı noktada olacak. Ay ile Dünya arasındaki mesafe yarın 360 bin 198 kilometreye kadar inecek.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yetkilileri, Süper Ay esnasında Ay'ın normalden daha büyük ve yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak gözükeceğini söylüyor.

NEDEN KANLI?

Süper Ay, yarın akşam Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya "kanlı ay" deniyor.

Güneş ışınları Dünya'nın atmosferinden geçerek Ay'ın yüzeyine indiğinde bu kırmızı rengi veriyor.

En son 132 yıl önce görülmüştü! 31 Ocak'ta 'Kanlı Ay' , 'Mavi Ay' ve 'Süper Ay' görülecek

NEDEN MAVİ?

Mavi Ay olayının adı gibi mavi renkle bir ilgisi yok.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya "mavi ay" deniyor.

TÜRKİYE'DE İZLENEBİLECEK Mİ?

Kısmen evet. "Süper Kanlı Mavi Ay" TSİ 18.34'te Türkiye'den kısmen de olsa izlenebilecek.

Türkiye'den bakıldığında Dünya'nın gölgesi Ay'ın neredeyse yarısının üzerine düşmüş şekilde görülecek.

Tutulmanın en iyi izleneceği yer ise ABD'nin Batı yakası ve Güneydoğu Asya ülkeleri olacak.

NASIL İZLEYEBİLİRSİNİZ?

Her ne kadar Türkiye'den net biçimde gözlenemese de NASA, 'Süper mavi kanlı ay'ı görmek isteyenler için canlı yayında olacak.

''Süper Ay'' İstanbul’dan izlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye dolunay Süper Ay Ay Tutulması kanlı ay

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Son dakika! TTB Merkez Konseyi üyesi doktorlar gözaltına alınıyor

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Seren Serengil cezaevine giremedi!

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

Survivor'da yarışmasını istediği isim, 700 bin TL'lik teklifi reddetti...

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

-40 derecede mini etek giyen kızın bacakları dondu!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

İlginizi Çekebilir

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

Netanyahu'nun eşinin bağırdığı ses kayıtları ortaya çıktı! 'Bizi rahat bırakın'

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

ABD'li komutandan son dakika açıklama: Menbiç'ten çekilmeyeceğiz

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Böyle aldatma anı görülmedi! Basılınca 'robot' taklidi yapmaya başladı!

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
kameralar kayıtta olsun abd icin son 15 gün bizimhesaplamalarımıza göre abd 8,8 debremi ilikleri kuruyarak 5 milyon müsümanın can bedelini ödeyerek bedelini verecekler kıyametin mini provasını kameralar sürekli kayıtlasın..
Evren ve uzay ile ilgili bilinmeyenler yada yanlış bilinenleri öğrenmek istiyorsanız Biyolojik Kombinasyon youtube kanalını ziyaret edin.
Diğer Haberler
Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

Son dakika! Suudi Arabistan'a balistik füze fırlatıldı

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

Independent'ın Orta Doğu muhabiri Robert Fisk: Ruslar hala Afrin'de

2011'den 2018'e Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümü

2011'den 2018'e Özgür Suriye Ordusu'nun dönüşümü

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Pentagon'dan yeni açıklama: Tek muhatabımız Menbiç Askeri Konseyi

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Karadeniz'de tehlikeli yakınlaşma!

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

Reuters: Türkiye Afrin'de Leopard 2 tanklarının kullanıldığını teyit etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.