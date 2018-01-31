Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının en güzel fotoğrafları

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ABD'de ve Güneydoğu Asya ülkelerinde insanlar bugün oldukça ender rastlanan ve aynı anda gerçekleşen üç gökyüzü olayını izlemek için toplandı.

Süper Mavi Kanlı Ay tutulması denen bu gökyüzü olayını NASA canlı yayınladı.

Ay 152 yıl sonra ilk kez bugün her zamankinden daha parlak bir renge büründü ve hafif kırmızı gözüktü.

Ay aynı zamanda bugün Dünya'ya en yakın halini alıyor. Ay ile Dünya arasındaki mesafe 360 bin 198 kilometreye kadar inecek. Bu nedenle "süper ay" deniyor.

Süper Ay, aynı zamanda Dünya'nın gölgesinde kalacak. Bu da Ay'ın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya ise "kanlı ay" deniyor.

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunay olması sebebiyle de "mavi ay" ismini alıyor.

AFP ABD'nin Los Angeles kentinde bir kişi fotoğraf için poz veriyor AFP Güneydoğu Asya ülkesi Burma (Myanmar) da Süper Mavi Kanlı Ay tutulmasının ner bir şekilde izlenebildiği yerlerden oldu AFP Bir başka Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da Süper Mavi Kanlı Ay tutulması bu şekilde görüldü Reuters Süper Mavi Kanlı Ay, Singapur'un başkentindeki dönmedolabın yakınında görülüyor EPA Yangon, Burma AFP ABD'de Süper Mavi Kanlı Ay yerel saatle 03:48'de başladı. Batı yakasında olanlar daha şanslıydı. AFP Kudüs EPA Çin'in başkenti Pekin'deki gözlemevinin dışında yaklaşık 400 kişi büyük teleskoplarla bu doğa olayını gözlemleyebilmek için sıraya girdi EPA Süper Ay Washington'dan böyle görüntülendi AFP Hong Kong, Çin Türkiye'de 18.34'te bu gökyüzü olayı kısmen dahi olsa görülebilecek.