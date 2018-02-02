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Süpermarket zincirinden bankamatik çalan hırsızların görüntüleri kameralara yansıdı

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 17:21 | Son Güncelleme

Mergim Özdamar / İstanbul, 2 Şubat (DHA) – İngiltere'nin Cambridgeshire bölgesinde Pazartesi günü çalıntı bir jiple Aldi süpermarket zincirine giren ve bankamatiği çalan hırsızların görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis tarafından yayınlanan görüntülerde, aracın iki kere süpermarkete girerek büyük bir yıkıma sebep olduğu, ardından bir kaç adamın araçtan inerek markette bulunan bankamatiği koyu renkte başka bir araca yüklediği görülüyor.

Polisin bölgedeki ve "diğer savunmasız yerlerdeki" devriye gezilerini artırdığını söyleyen Dedektif Çavuş Mark Plitsch, vatandaşları bankamatiklerdeki şüpheli etkinlikleri bildirmeye çağırdı ve ekledi:

"Bu olayla ilgili bilgi alan herkesle, acil olarak temasa geçmek istiyorum. Koyu renkli aracı takip etmenin yanı sıra, soruşturmalarımızı ortadan kaldırmak için suç anında A141 Slade End kavşak noktasında bulunan renkli bir arabanın sürücüsüyle görüşmek istiyoruz.”

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