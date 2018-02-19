Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bulunan büyük bir süpermarket zincirinin ofisinde cinsel ilişkiye girerlerken çekilen videoları internete sızdırılan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby, olay ile ilgili konuştu. Bir anda ülkenin gündemine oturan genç kız Brezilya'ya kaçmak istediğini ve o günden beri ailesinin kendisini "Norwich'in Kim Kardashian'ı" olarak adlandırdığını söyledi.

"TAMAMEN ÇILGINLIKTI"

Yaşanan olayı delilik olarak nitelendiren Caitlyn, video viral hale geldikten sonra ne yapacağını şaşırmış. Bu çılgınlık anının hayatını kontrol dışına çıkarttığını anlatan genç kız, "Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" açıklamasında bulundu.

"BİR KAÇ HAFTA FLÖRT ETTİK AMA CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile ofiste yaşadıkları olaydan sonra, Neville'in 54 yaşındaki sevgilisinden ayrıldığı açıklandı. "Aptalca bir hata yüzünden yüksek bir bedel ödedim" diyen Caitlyn, bir kaç hafta boyunca iş yerinde flört ettiklerini ama bunun ciddi bir şey olmadığını ifade etti.