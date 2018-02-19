HABER

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 14:08 | Son Güncelleme

İngiltere'nin en büyük bir süpermarket zincirlerinden birinde yaşanan cinsel ilişki skandalının kahramanlarından olan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby yaşananlarla ilgili konuştu. Genç kadın ülkeyi terk etmek istediğini söyledi.

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de bulunan büyük bir süpermarket zincirinin ofisinde cinsel ilişkiye girerlerken çekilen videoları internete sızdırılan 19 yaşındaki Caitlyn Kirby, olay ile ilgili konuştu. Bir anda ülkenin gündemine oturan genç kız Brezilya'ya kaçmak istediğini ve o günden beri ailesinin kendisini "Norwich'in Kim Kardashian'ı" olarak adlandırdığını söyledi.

"TAMAMEN ÇILGINLIKTI"

Yaşanan olayı delilik olarak nitelendiren Caitlyn, video viral hale geldikten sonra ne yapacağını şaşırmış. Bu çılgınlık anının hayatını kontrol dışına çıkarttığını anlatan genç kız, "Bu anlık bir şeydi ve tamamen çılgınlıktı" açıklamasında bulundu.

"BİR KAÇ HAFTA FLÖRT ETTİK AMA CİDDİ BİR ŞEY DEĞİLDİ"

35 yaşındaki üretim müdürü Neville Fox ile ofiste yaşadıkları olaydan sonra, Neville'in 54 yaşındaki sevgilisinden ayrıldığı açıklandı. "Aptalca bir hata yüzünden yüksek bir bedel ödedim" diyen Caitlyn, bir kaç hafta boyunca iş yerinde flört ettiklerini ama bunun ciddi bir şey olmadığını ifade etti.

Öğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdiÖğrencisiyle ilişkiye giriyormuş! Genç öğretmen yakayı ele verdi

"SEVGİLİSİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Genç Tesco çalışanı sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk hamleyi Neville yaptı. Ben de onunla beraber ilerledim. O benden daha yaşlıydı ve olabilecekleri benden daha iyi bilmesi gerekiyordu ama ben de bunu yapmamalıydım."

Neville'in sevgilisine karşı maçup olduğunu ve kendini bu sebeple çok kötü hissettiğini söyleyen genç kız, videonun tüm dünyada izlenmiş olmasından dolayı da çok üzgün.

Bir garip cinayet! 'Sevgilisi seks oyununda öldükten sonra....'Bir garip cinayet! 'Sevgilisi seks oyununda öldükten sonra....'

ERKEKLER ARKADAŞLIK İSTEĞİ GÖNDERİYOR

Şirket yönetimi tarafından çiftin işten el çektirildiği ve haklarında soruşturma açılacağı açıklandı. Tüm olanlardan kurtulmak için Brezilya'ya taşınmayı düşünen Caitlyn, yapılan yorumlardan sonra tüm sosyal medya hesaplarını silmek zorunda kalmış. Genç erkeklerden pek çok arkadaşlık isteği alan kadın, her şeyin kontrolden çıkmasından şikayetçi.

Genç kız, 16 yaşında okulu terk ettiğinden beri çalıştığı Tesco'dan özür diledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ingiltere cinsel ilişki

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu belirsizliği! Acun Ilıcalı son sağlık durumunu açıkladı

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Son dakika! Çavuşoğlu'ndan Esad'ın Afrin hamlesine yanıt

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Süpermarketteki olayın kahramanı konuştu

Biden, Ukrayna Başsavcısı'ndan 'O... çocuğunu' diye bahsetti

Biden, Ukrayna Başsavcısı'ndan 'O... çocuğunu' diye bahsetti

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

Son dakika! Suriye televizyonu: Rejim güçleri birkaç saat içerisinde Afrin'e girecek

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

ABD'de skandal: Öğretmen öğrencisi ile arabada basıldı!

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Ülke şokta! Bakan ve Valiyi taşıyan helikopter düştü

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Gören hayrete düşüyor! Porno yıldızını korkuluk yaptı

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Pakistan'da 6 yaşında çocuğa tecavüz edip öldüren suçluya idam cezası

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tesco zaten Migros'a satıldı bizim buralarda:)
Diğer Haberler
Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye ‘Afrin’ Uyarısı

Çavuşoğlu’ndan Suriye’ye ‘Afrin’ Uyarısı

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Lavrov: İdlib'de Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir

Gürcan: Türkiye için riskler artar

Gürcan: Türkiye için riskler artar

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

IŞİD'e katılan Türk kadına Irak'ta idam cezası

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

Yorum: Münih Güvenlik Konferansı - Diplomasinin sonu mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.