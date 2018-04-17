Sur İçin Küresel Eylem

Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerinde ekoloji hareketleri tarafından her yıl, Hasankeyf’e duyarlılık sağlanması amacıyla, düzenlenen küresel eylemlere bu yıl farklı devam edilecek. Eylemlerde bu yıl Sur’daki duruma da dikkat çekilecek. 28 Nisan’da birçok Avrupa ülkesi, Irak, İran Arjantin ve Venezuela’da yapılacak eylemlerde, resim sergileri, belgesel ve sinema gösterimleri, kitlesel basın açıklamaları, sokaklara pankart ve afiş asma gibi etkinlikler yapılacak.
Eylemlerin Türkiye ayağını, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Sur’un Yıkımına Hayır Platformu, Surla Dayanışma Platformu organize ediyor.
Sur’un Yıkımına Hayır Platformu sözcüsü Talat Çetinkaya, ilk hedeflerinin Sur’da daha fazla yıkıma engel olmak olduğunu söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Çetinkaya, “Beklentimizin yıkımların durdurulması, bu noktaya kadar geldi, durdurmadık. Merkezi stratejik bir politika var belli. Şimdiye kadar yıktığı yerler belli, bundan sonra en azından durdurulup, yerelle tartışılması gerektiğini düşünüyoruz. Yıkım nereye kadar? Her yeri düzleştirdiniz, yaptığınız yapılar neye hizmet ediyor? Nasıl bir tablo çıkaracak gelecek için? Her gün bir yeri yıkıp tekrar yapıyorlar. Onlar da ne yaptığını bilmiyor. Sırf bir şeyler olsun diye yapılan şeyler var. Tarihle uyuşmadığın görüyoruz, betonla sözde eski Diyarbakır evleri yapıyorlar. Bunların tartışılmasını gerektiğini düşünüyoruz. Şimdiye kadar yapılanlar yapıldı. Bundan sonrası için tartışma platformu olmasını istiyoruz. İkinci amacımız, yapılan yerlerde evlerin mülk sahiplerine geri verilmesi. Çünkü mülk sahiplerinin isteği bu. Mülk sahipleri evlerini istiyor. Ne kadar olursa olsun, evlerini istiyor. Halkın bu talebine saygı duyulmasını istiyoruz. Başkalarına değil ilk seçenek sahiplerini verilmesini istiyoruz. Diğer bölgelerde de yıkım politikaları var. Buraların da tartışılması çok önemli on binlerce kişi göç etti ama kimse ilgilenmiyor. Ne yaptıklarıyla ilgili fikrimiz yok. Ev sahibiyken kiracı oldular, çocukları bir süre eğitimden koparıldı. Kontrolsüz göç ettirildiler, mülk sahibiyken mülksüz bırakıldılar, iş sahibiyken işsiz bırakıldılar. Bunun arttırılmaması gerektiğini düşünüyoruz,” dedi.
Bir amaçlarının da uluslararası duyarlılık yaratmak olduğunu ifade eden Çetinkaya, ”Uluslararası duyarlılık yaratmaya çalışıyoruz. BM Sur raporu var, halen hazırladıkları raporlar var. Önümüzdeki aylarda Doha’da UNESCO toplantısı var oraya gidecek arkadaşlarımız olacak. AB ile temaslarımız var. 20 ülkede yapılmasının anlamı, görünürlüğü arttırmak,” diye konuştu.
Eylemler Türkiye’de ise İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Van, Hakkâri, Diyarbakır ver Batman’da yapılacak. Diyarbakır’daki eylemlere Sur sakinleri de katılacak.
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