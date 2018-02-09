Sur’da İki Yıldır Kapalı Tutulan Sokak Yeniden Açıldı

Sur’un Gazi Caddesi üzerinde bulunan Çarıkçı Sokak, çatışmaların başladığı günlerden beri kapalı. Sokağın da içinde bulunduğu bölgedeki sokağa çıkma yasağı üçüncü yılına girdi. Çarıkçı Sokak, şimdiye kadar beton bariyerlerle kapatılmıştı. Ancak yasağın kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, bariyer kaldırılarak, sokak iki yıl sonra yeniden açıldı. Sokağın açılması kimseyi heyecanlandırmadı. Çünkü sakinleri bölgeyi terkedeli çok olmuştu. Evleri istimlak edilen sokak sakinleri başka mahallelere taşınmıştı.

İki yıl aradan sonra sokağa ilk girenler gazeteciler oldu. Sokaktaki evlerde yaşam sanki iki yıl önce durmuş gibiydi. Sokağın en çok dikkat çeken yapısı 5 katlı bir binaydı. 10 dairenin bulunduğu binada hem yaşam izleri hem de bölgede yaşanan olayların izleri ilk gün gibi tazeydi.Ailelerin kışlık erzağı, ortalığa dökülmüş. Erzak arasında, makarna, bulgur, nohut hemen dikkat çekiyor. İki yıl önce yapılan turşu, bidonunun ağzı açılmadan balkona bırakılmış.

Aileler evleri terk ederken, sadece alabildikleri kadar eşya alabilmişler. Mobilyalar, ayakkabılar, müzik kasetleri, ilaçlar olduğu gibi duruyor. Aileler terk ettikten sonra evler mevzi olarak kullanılmış. Dış duvarlardaki mermi izleri, duvarlara açılan delikler, sargı bezleri bunun en önemli işareti. Evin arka cephesi, PKK’nın gençlik örgütü YPS militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmaların sürdüğü ve iki yıldan fazladır kapalı olan bölgeye bakıyor. Ancak bölgede tarihi yapılar dışında bir şey kalmamış.