Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Ortak Deklarasyon Kabul Edildi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , ‘Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumunun Bakanlar’ düzeyindeki toplantılarının kapanışında yaptığı konuşmada, herkesi BM’nin ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini’ desteklemeye davet etti.

İmzalanan deklarasyonla birlikte, ‘BM 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ‘ gerçeğe dönüştürmek için çalışan tüm ülkelerin hedeflere verdiği desteği yeniden tasdiklediğine dikkat çekildi.

Kapsamlı üst düzey toplantılar sonunda, ‘BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin’ ayrıntılılarıyla yer aldığı ortak bir deklarasyon kabul edildi. Ortak deklarasyon için 164 lehte, 2 aleyhte oy kullanıldı.

Forumda 2030 hedeflerine ulaşılmada nerede olunduğu ve ilerlemeyi hızlandırmak için ne yapılması gerektiği tartışıldı.

8 gündür New York’ta devam eden Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu Bakanlar düzeyindeki toplantıların ardından sona erdi. Foruma binden fazla hükümet, iş dünyası ve sivil toplum lideri katıldı.

Genel Sekreter Guterres tüm ülkelere yaptığı çağrıda, yapılan her şeye ve atılan her adıma, BM’nin 2030 gündemindeki hedeflerin özünü dahil etmeleri çağrısında bulundu. Guterres, “Daha sağlıklı, refah içerisinde ve barış içinde bir gezegende yaşamak istiyorsak, herkes ‘Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerini’desteklemeli” dedi.

“Eylül ayında ‘İklim Zirvesi’ toplanacak”

Genel Sekreter Guterres, konuşmasında dünyada yayılan ihtilaflar, eşitsizlikler, insan haklarının çiğnenmesi, ani gelişenküresel insani krizler, yoksulluk, açlık, çatışmaların yaşandığı bölgelerin karşılaştığı sorunlar ve mülteci göçlerine dikkat çekti.

Guterres, dünyanın tüm bu engelleri aşmak için gençlerin gücünün seferber edilmesinin önemini belirtti. Sera gazı emisyonların kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, Eylül ayında yeni bir İklim Zirvesi toplayacağını söyledi.

Yılın ilerleyen aylarında 2030 Gündeminin finanse edilmesi konusunda da bir üst düzey toplantı düzenleyeceğini belirten Guterres, konuşmasında teknolojinin önemine de değindi.