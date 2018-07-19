HABER

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri İçin Ortak Deklarasyon Kabul Edildi

19.07.2018 20:13 | Son Güncelleme

8 gündür New York’ta devam eden Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu Bakanlar düzeyindeki toplantıların ardından sona erdi. Foruma binden fazla hükümet, iş dünyası ve sivil toplum lideri katıldı. Forumda 2030 hedeflerine ulaşılmada nerede olunduğu ve ilerlemeyi hızlandırmak için ne yapılması gerektiği tartışıldı. Kapsamlı üst düzey toplantılar sonunda, ‘BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma...

8 gündür New York’ta devam eden Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu Bakanlar düzeyindeki toplantıların ardından sona erdi. Foruma binden fazla hükümet, iş dünyası ve sivil toplum lideri katıldı.

Forumda 2030 hedeflerine ulaşılmada nerede olunduğu ve ilerlemeyi hızlandırmak için ne yapılması gerektiği tartışıldı.

Kapsamlı üst düzey toplantılar sonunda, ‘BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin’ ayrıntılılarıyla yer aldığı ortak bir deklarasyon kabul edildi. Ortak deklarasyon için 164 lehte, 2 aleyhte oy kullanıldı.

İmzalanan deklarasyonla birlikte, ‘BM 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ‘ gerçeğe dönüştürmek için çalışan tüm ülkelerin hedeflere verdiği desteği yeniden tasdiklediğine dikkat çekildi.

Guterres: “Herkes 2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemeli”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres , ‘Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumunun Bakanlar’ düzeyindeki toplantılarının kapanışında yaptığı konuşmada, herkesi BM’nin ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini’ desteklemeye davet etti.

Genel Sekreter Guterres tüm ülkelere yaptığı çağrıda, yapılan her şeye ve atılan her adıma, BM’nin 2030 gündemindeki hedeflerin özünü dahil etmeleri çağrısında bulundu. Guterres, “Daha sağlıklı, refah içerisinde ve barış içinde bir gezegende yaşamak istiyorsak, herkes ‘Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Hedeflerini’desteklemeli” dedi.

“Eylül ayında ‘İklim Zirvesi’ toplanacak”

Genel Sekreter Guterres, konuşmasında dünyada yayılan ihtilaflar, eşitsizlikler, insan haklarının çiğnenmesi, ani gelişenküresel insani krizler, yoksulluk, açlık, çatışmaların yaşandığı bölgelerin karşılaştığı sorunlar ve mülteci göçlerine dikkat çekti.

Guterres, dünyanın tüm bu engelleri aşmak için gençlerin gücünün seferber edilmesinin önemini belirtti. Sera gazı emisyonların kontrol altına alınması gerektiğini belirterek, Eylül ayında yeni bir İklim Zirvesi toplayacağını söyledi.

Yılın ilerleyen aylarında 2030 Gündeminin finanse edilmesi konusunda da bir üst düzey toplantı düzenleyeceğini belirten Guterres, konuşmasında teknolojinin önemine de değindi.

“ Tavsiyelerinizi harekete geçirin”

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Başkanı Marie Chatardova da sekiz gün süren üst düzey toplantıların kapanış konuşmasında, 46 ülkenin hedeflere ulaşmak için gönüllü olarak oluşturdukları hareketlerle ulusal değerlendirmelerini sunduklarını belirtti. Chatardova, 2030 hedefleri gerçekleştirmek için bu ülkelerin gönüllü girişimlerini övdü.

ECOSOC Başkanı Chatardova “Ülkelerin neler başardıklarını görüyoruz. Biz sadece yolculuğun başlangıcındayız. Bu ivmeyi kaybetmeyi göze alamayız. Herkes bu toplantıdaki tavsiyelerini harekete geçirsin. Daha güçlü taahhütlerde bulunsun ve en iyi uygulamaları geliştirsin” dedi.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
ABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepkiABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki
Canan Coşkun: Hapis cezasına şaşırmadımCanan Coşkun: Hapis cezasına şaşırmadım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Çılgın Sedat'tan Adnan Oktar çıkışı: Kanıtlanırsa ülkeyi terk ederim

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Kayseri'de polis müdüründen dikkat çeken konuşma: Hiçbir kimseye, örgüte ve hele hele hiçbir cemaate ya da tarikata, şeyhe bağlı olmayacaksınız

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Sosyal medya, Melania Trump'ın Putin'le tokalaşırken yüz ifadesini konuşuyor

Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

Rusya'dan Suriye'de eve dönüş için yeni adım: Sığınmacı kabul merkezi kuruldu

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Avrupa Konseyi'nden OHAL açıklaması

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Hindistan'da korkunç olay! 11 yaşındaki çocuğa 17 kişi tarafından haftalarca tecavüz edildi

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

ABD Başkanı Donlad Trump’tan Google’a kesilen cezaya sert tepki

Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti

Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Trump'ın eski baş stratejistinden Erdoğan yorumu: Dünyanın en tehlikeli adamı

Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

Papazdan korkunç itiraf: 675 kişiyi kurban ettim!

Aldatıldığını öğrendi, metresin cinsel organına...

Aldatıldığını öğrendi, metresin cinsel organına...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.