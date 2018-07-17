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'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İlerleme Yeterli Değil'

17.07.2018 18:27 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’de geçtiğimiz hafta başlayan, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’ bu hafta bakanlar düzeyindeki toplantılarla devam ediyor

'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İlerleme Yeterli Değil'

Birleşmiş Milletler’de geçtiğimiz hafta başlayan, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’ bu hafta bakanlar düzeyindeki toplantılarla devam ediyor.

Toplantılarda, ‘2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ en hızlı ve kesintisiz ulaşmak için hız kesmeden devam etmenin yolları tartışılıyor.

Bakanlar toplantısının açılış konuşmasını, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Marie Chatardova yaptı.

Chattardova, aşırı yoksulluğun 1990 yılında görülen rakamın üçte biri olmasına karşın hala dünya nüfusunun 10.9’unun aşırı yoksul olduğunu kaydetti.

Charttardova, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 71’inin elektriğe erişimi olmasına karşın hala 1 milyar insanın karanlıkta olduğunu belirterek, hedeflere ulaşmak için gelişmeler olsa da henüz bu ilerlemelerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Chatardova “İlerlemeler kaydedildi ancak ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ 2030 yılına kadar ulaşacak yeterli bir hızda değil” diye konuştu.

“Dünyada her altı kişiden biri güvenle içme suyuna ulaşamıyor”

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Miroslav Lajcak toplantıdayaptığı konuşmada, “Hedeflere ulaşmak adına artık daha fazla kaybedecek zamanımız kalmadı” dedi.

Lajcak, 2030 yılı hedeflere ulaşmak için ciddi ilerlemeler gerçekleştiğini kaydetti. Lajcak, aşırı yoksulluk, insanların daha uzun ve daha sağlıklı yaşamasını sağlayacak sağlık hizmeti yenilikleri, çocuk işçiliğinin azalması ve daha çok çocuğun okula gitmesi konularında ilerlemelerin olduğunu belirtti.

Lajcak, hedeflere ulaşmak adına aşılması gereken çok önemli sorunlar olduğunu da belirterek, “Aşırı yoksulluk azaldı ancak hala var. Hala çok sayıda kişi aşırı yoksulluk yüzünden hayatını kaybediyor. Şu anda her 6 insandan birinin güvenli içme suyuna erişimi yok. Kadınlar ve kız çocukları hala dışlanıyor. Baskı altında yaşıyor. Su, gıda, enerji ve barınma ihtiyaçları sürdürülebilir bir durumda değil” dedi.

“815 milyon yetersiz besleniyor”

Üst düzey bakanlar toplantısında konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed,anne çocuk ölümleri, erken yaşta evlilikler, küresel istihdam ve ormanların kaybının azalması yönündeki ilerlemelere dikkat çekti.

Mohammed, 2015 yılında 777 milyon olan yetersiz beslenmiş insan sayısının 2016 yılında 815 milyona çıktığını ve bu durumun kimseyi geride bırakmamak yönünde verdiğimiz sözü temelden zayıflattığını kaydetti.

“Dünyanın geleceğini genç nüfus belirleyecek”

Toplantıda konuşan BM Gençlik Elçisi Jayathma Wickramanayake, 2030 yılı hedeflerinde önemli bir role sahip olan 10 ila 24 yaş arasındaki genç nüfus sayısının 1,8 milyar kişiye ulaştığını kaydetti. Wickramanayake, “Gelecek yıllarda, yaratıcılıkları ve teknolojiye katkılarıyla dünyanın gündemini bu gençler belirleyecek” dedi.

BM’nin 2030 hedefleri nelerdi?

BM’nin 2000 yılında başlattığı ‘Milenyum Hedeflerinin’ devamı olarak kabul edilen 2030 hedefleri, uluslararası toplum ve ulusal hükümetlerin 2030 yılına kadar insanlığın ortak refahının sağlanması için belirlenen eylem planı olarak sunulmuştu.

‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ BM’ye üye 193 ülke tarafından kabul edilmiş, 17 sürdürülebilir kalkınma hedefi belirlenmişti.

BM’nin tarihinde gerçekleştirdiği en kapsamlı ve vizyonlu proje olarak açıklanan ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ daha eşit paylaşan bir dünya için umut yaratmıştı.

BM’nin 193 ülkenin imzasıyla kabul ettiği ‘2030 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ çerçevesinde ortaya koyduğu 17 maddelik eylem planında hedefleri:

1.Yoksulluğu, dünyanın her neresinde olursa olsun sona erdirmek

2. Açlığı bitirmek. Gıda güvenliğini sağlamak. Beslenme imkanlarını geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı desteklemek

3. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmelerini ve herkesin her yaşta refahını sağlamak, bebek ölümlerini azaltmak

4. Kız ve erkek çocuklara eşit ve kaliteli eğitim sağlamak ve herkese yaşam boyu eğitim imkanı tanımak

5. Cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın şiddetine son vermek ve kadın ve kız çocuklarının toplumsal konumlarını güçlendirmek

6. Hijyenik ve sağlıklı suya ulaşımı sağlamak

7. Güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerji sağlamak

8. Ekonomik kalkınmayı sağlamak, bunun üretici istihdamı ve insan onuruna yakışır bir şekilde yapılmasını güvence altına almak

9. Dayanıklı altyapı inşa etmek, sürdürülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi ve yeni buluşları teşvik etmek

10. Ülkelerin içinde ve aralarındaki eşitsizlikleri azaltmak

11. Kentlerde halka kaliteli ucuz toplu ulaşım ve konut sağlamak

12. Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi sağlamak, gıda israfına son vermek

13. İklim değişikliği ve etkileri ile mücadele için acil olarak adım atmak

14. Okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını sürdürülebilir kalkınma için korumak ve sürdürülebilir şekilde kullanmak

15. Karasal ekosistemleri korumak, restore etmek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak, ormanların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, çölleşme ile mücadele etmek, toprakların verimlilik kaybını durdurmak

16. Sürdürülebilir kalkınma, barışçı ve herkesi kucaklayan çözümler için toplumları teşvik etmek, herkesin adalete erişimini sağlamak, her seviyede etkin, hesap verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa etmek

17. Sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığın uygulama araçlarını güçlendirmek ve küresel ortaklığı yeniden canlandırmak

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