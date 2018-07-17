'Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde İlerleme Yeterli Değil'

Birleşmiş Milletler’de geçtiğimiz hafta başlayan, ‘Sürdürülebilir Kalkınma Üst Düzey Siyasi Forumu’ bu hafta bakanlar düzeyindeki toplantılarla devam ediyor.

Toplantılarda, ‘2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ en hızlı ve kesintisiz ulaşmak için hız kesmeden devam etmenin yolları tartışılıyor.

Bakanlar toplantısının açılış konuşmasını, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Marie Chatardova yaptı.

Chattardova, aşırı yoksulluğun 1990 yılında görülen rakamın üçte biri olmasına karşın hala dünya nüfusunun 10.9’unun aşırı yoksul olduğunu kaydetti.

Charttardova, günümüzde dünya nüfusunun yüzde 71’inin elektriğe erişimi olmasına karşın hala 1 milyar insanın karanlıkta olduğunu belirterek, hedeflere ulaşmak için gelişmeler olsa da henüz bu ilerlemelerin istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Chatardova “İlerlemeler kaydedildi ancak ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine’ 2030 yılına kadar ulaşacak yeterli bir hızda değil” diye konuştu.

“Dünyada her altı kişiden biri güvenle içme suyuna ulaşamıyor”