Suriye Afrin'de YPG'ye ne kadar destek veriyor?

Fakat Şam şimdiye kadar bu yönde bir askeri adım atmaktan kaçındı.

Suriyeli Kürtlerin liderliğindeki Afrin yönetimi, Suriye ordusunu Türkiye'nin harekatına karşı sınırları korumak için resmen davet etti.

Gönüllü Kürt savaşçılar, doktorlar, diplomatlar, Iraklı Kürt milletvekilleri ve yabancı gazeteciler geçtiğimiz haftalarda bu rotayı kullanarak bölgeye geldi.

Fakat hükümetin kontrolündeki bu koridor bir "insani koridorun" ötesinde. Afrin'e ulaşmanın tek yolu olan bu koridor, ilerleyen Türk askerlerine karşı durmak isteyen Kürt savaşçıları dış dünyaya bağlayan hayat kurtarıcı bir işlev görüyor.

Kürt yetkililer Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yalnızca Afrin'in güneyinde bir "insani koridora" izin verdiğini ve buradan Afrin'deki siviller ve savaşçılara gıda ve ilaç gönderildiğini söylüyor.

Suriye hükümeti, Kürtlerin liderliğinde Türkiye'nin Afrin'e yönelik akınına karşı savaşan güçlere bugüne kadar "sınırlı bir destek" verdi.

Suriyeli yetkililer söylemlerinde bu fikri destekleseler de sahada buna yönelik bir adım atılmadı.

Kuşatma altında

Afrin uzun zamandır üç taraftan Türkiye, Suriyeli isyancılar ve cihatçılar tarafından kuşatılmış durumda.

Bu cihatçıların arasında eski adıyla El Nusra'nın liderlik ettiği Heyet Tahrir Şam örgütü de bulunuyor.

Afrin'in güneyinde hükümetin elinde bulunan bölge Kürtler ve müttefiklerinin Afrin'e girip çıkabilmesi için tek yol.

Eğer Şam bu hattı kapatırsa Afrin dört yandan kuşatılmış olur ve Afrin'de Türkiye'ye karşı verilen savaşı zayıflatır.

Bunun yerine hem Türkiye'yi hem Kürtleri zayıflatmak taktiksel olarak Suriye hükümetinin kısa vadede çıkarına.

Fakat Şam elbet bir noktada Afrin hakkında stratejik bir karar vermek zorunda kalacak: Ya buradaki Kürtlerle ortak bir yönetim kuracak (ülkenin diğer yerlerindeki örneklerde olduğu gibi) ya da burayı Türkiye ve Türkiye'nin desteklediği isyancılara bırakacak.

Afrin'de savaş nasıl ilerlerse ilerlesin savaşı bitirmek için Suriye hükümeti kritik bir role sahip.