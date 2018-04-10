Suriye Askerleri Alarm Durumunda

Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri, Amerika’nın olası bir operasyonuna karşı alarm durumuna geçerken, ülke genelinde hükümetin elindeki askeri üsler ve mevzilerde ihtiyati tedbirler alınıyor.
Hazırlık haberleri, Suriye’deki savaşı izleyen gözlemci gruplar tarafından duyuruldu. Diğer yandan, Şam’ı ziyaret eden İranlı üst düzey bir yetkili de, İsrail’in dün bir Suriye üssüne düzenlediği ve bazı İranlıları’n da ölümüne neden olan hava saldırısının “yanıtsız kalmayacağı” uyarısında bulundu.
Başkent Şam’ın hemen doğusunda Doğu Guta’daki Duma kentine kimyasal saldırı ve dün de İsrail’in hava saldırısı, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, Amerikan yönetimi da kimyasal saldırıya karşılık vereceğini belirtmişti.
İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran dini liderinin danışmanlarından Ali Ekber Velayati, Şam’ı ziyareti sırasında sert uyarıda bulundu.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Suriye’nin sivillere karşı kimyasal silah kullanmasından öfke duyduğunu belirtti. Guterres, doğrulanması halinde bu tür silahların kullanımının uluslararası yasaların ihlalini oluşturacağını kaydetti.
Guterres, saldırıyla ilgili olarak Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nce inceleme yürütülmesine desteğini de yeniden vurguladı.
Üst düzey bir Rus milletvekili de, Moskova’nın uluslararası kimyasal silah gözlemcilerinin Duma’daki saldırı bölgesini ziyaret etmesine yönelik düzenlemelerin yapılmasına yardımcı olabileceğini söyledi.
Bu fikrin Almanya Başbakanı Angela Merkel’e sorulması üzerine, Merkel, “kimyasal silahların kullanıldığına yönelik kanıtların zaten çok net olduğunu” belirtti.
Bu açıklamalar sonrasında Şam rejimi kimyasal silah denetçilerini Suriye’ye davet ettiğini açıkladı.
İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallstrom ise, askeri misillere fikrine karşı çıkarak, gerilimin tırmanmasını önlemek adına bu meseleye şiddet içermeyen bir çözüm bulmada öncelikle BM Güvenlik Konseyi’ne görev düştüğünü savundu.
Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, dün gece itibariyle Suriye ordusuna ait askerlerin 72 saatlik alarma geçtiğini ve mevzilerini güçlendirdiğini bildirdi. Örgütün başkanı Rami Abdurrahman, alarm durumunun, güneydeki Sveyda bölgesinden kuzeyde Halep’e, batıda Akdeniz kıyısından doğuda Irak sınırındaki Deyr el Zor’a kadar tüm ordu mevzileri ve üslerini kapsadığını belirtti.
Suriye’nin doğusundaki bir aktivist grup da, İranlı savaşçılar ve Lübnan’daki Hizbullah grubu üyelerinin Irak sınırı yakınındaki Boukamal bölgesindeki mevzilerini boşalttığını kaydetti.
Suriye hükümetiyle bağlantıları bulunan Lübnanlı bir politikacı da Suriye genelinde ihtiyati tedbirler alındığını doğruladı. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan politikacı, atmosfer ve Amerika’dan gelen açıklamaların olası bir saldırının ipuçlarını verdiğini ancak “sahada henüz bunun işaretlerinin olmadığını” belirtti.
Politikacı, Suriye hükümetinin, geçen yıl Şayrat hava üssüne yapılana benzer sınırlı bir harekat beklediğini de söyledi.
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