Suriye Askerleri Alarm Durumunda

Suriye hükümet güçleri ve müttefikleri, Amerika’nın olası bir operasyonuna karşı alarm durumuna geçerken, ülke genelinde hükümetin elindeki askeri üsler ve mevzilerde ihtiyati tedbirler alınıyor.

Hazırlık haberleri, Suriye’deki savaşı izleyen gözlemci gruplar tarafından duyuruldu. Diğer yandan, Şam’ı ziyaret eden İranlı üst düzey bir yetkili de, İsrail’in dün bir Suriye üssüne düzenlediği ve bazı İranlıları’n da ölümüne neden olan hava saldırısının “yanıtsız kalmayacağı” uyarısında bulundu.

Başkent Şam’ın hemen doğusunda Doğu Guta’daki Duma kentine kimyasal saldırı ve dün de İsrail’in hava saldırısı, bölgedeki gerilimi daha da artırırken, Amerikan yönetimi da kimyasal saldırıya karşılık vereceğini belirtmişti.

İran resmi ajansı IRNA’nın bildirdiğine göre, İran dini liderinin danışmanlarından Ali Ekber Velayati, Şam’ı ziyareti sırasında sert uyarıda bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Suriye’nin sivillere karşı kimyasal silah kullanmasından öfke duyduğunu belirtti. Guterres, doğrulanması halinde bu tür silahların kullanımının uluslararası yasaların ihlalini oluşturacağını kaydetti.