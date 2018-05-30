Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak, 10 sene önce savaşa neden olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarına bir kere daha tepki gösterdi.

Beşşar Esed rejiminin bu iki bölgeyi tanıması kararı üzerine, Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyarıldı.

Milliyet



