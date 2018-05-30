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Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.05.2018 14:43 | Son Güncelleme

Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarını tanıyan Beşşar Esed rejimine tepki gösteren ABD, Rusya’yı bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyardı.

Suriye bağımsızlıklarını tanıdı, ABD Rusya’ya tepki gösterdi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir açıklama yayımlayarak, 10 sene önce savaşa neden olan Abhazya ve Güney Osetya'nın tek taraflı bağımsızlıklarına bir kere daha tepki gösterdi.

Beşşar Esed rejiminin bu iki bölgeyi tanıması kararı üzerine, Washington'dan yapılan açıklamada, Rusya bu bölgelerden askerlerini çekmesi yönünde uyarıldı.

Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
Abhazya Güney Osetya Beşşar Esad Rusya ABD

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
RUSYA ÇAK ŞU AMERİKA'YA. GÖZÜMÜZ ŞENLENSİN.
ulan bu abd herkeze bir meydan okuma herkeze bir posta koyma derdinde !!! abd dünyayı bir birine katıcak adamların derdi başka çünkü....
Esed değil ESAD araştırın biraz
SEN DE SURİYEDEN ÇEK O ZAMAN?
İŞİNE GELMEDİ Mİ TEHDİT...
kim olarak demokratik bir karara karşı çıkıyorsun hangi yasa hangi hak sana bu tehtiti yaptırıyor kudus konusunda böyle hassas değilsin kabile devletleri köklerine bağlı tabi senin gibi bir devlet dna sı bozuk hırsızlarda istismarcılardan oluşan bir devlet dünyadaki demokratik kararlara karşı çıkamayacak kadar basit ve soysuzdur. bizim gözümüzde abd bir çete terör devletidir sonun gelecek inşallah mahsum abd li ler umarım bu sonun bir parçası olmaz.
abd birhal yiyemen geç onları ruşya çıkacakşa kırımdan çıkacak gürciştanda kalabilir şorun yok şu an için bizim tarafımızdan
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