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Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt

DÜNYA HABERLERİ  | 18.04.2018 00:33 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon ABD’nin, Arap ülkelerinden toplama bir kuvveti Suriye'ye IŞİD'ten alınan bölgelerde güvenliği sağlamak üzere getireceği iddialarına ilişkin, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve IŞİD'in geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı" dedi

Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürdü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre; El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."

Pentagon Sözcüsü Pahon, söz konusu iddia ve açıklamalara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatik görüşmelerin detaylarına girmeden, "Başkan, Suriye’nin istikrarlı ve barışçıl bir yer olması ve DEAŞ’ın geri dönemeyeceği bir yer haline getirilmesi üzere ABD’nin, bölgedeki ortaklarımız dahil müttefiklerinin daha fazla katkı yapmasını istediğini açıklamıştı. Gelecek planları ile ilgili müttefiklerimiz ve ortaklarımıza danışmaya devam edeceğiz." dedi.

Pahon, bölgedeki ve bölge dışındaki ülkelerin Birleşmiş Milletler (BM) ile Suriye’de barışı sağlamak üzere çalışmalarını beklediklerini ifade etti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon, iddia hakkında spekülasyon yapmak istemediklerini belirterek, "Kararı verilmemiş bir şey üzerine spekülasyon yapmayacağım. Suudi Arabistan 71 ülkelik küresel koalisyonun değerli bir üyesi ve DEAŞ'ı yenme çabalarına birçok şekilde katkı sağlamıştır." ifadesini kullandı.

ABD’nin resmi rakamlara göre Suriye’de 2 bin askeri bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Suriye’den ABD askerlerini çekmek istediğini belirtmiş, ABD’nin Suriye’de kalmasını isteyen Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine, ABD ordusunun ülkede kalmasının maliyetini karşılamaları gerektiğini ifade etmişti.

(AA)

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