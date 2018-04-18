Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Arap ülkelerinin askerlerinden oluşan bir kuvveti Suriye’ye getirmek istediğini öne sürdü.

Amerikan yetkililerine dayandırılan haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başta Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel'i arayarak konuyu teklif ettiği iddia edildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki ABD güçleri yerine Arap gücü oluşturulacağı ve bu konuda Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerinden mali destek talep edileceği yönündeki iddiaların geçmişte de gündeme geldiğini, bazılarının ise sadece tartışma aşamasında olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre; El Cubeyr açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Obama döneminde İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu olarak ABD'ye bu konuda bir teklifte bulunmuştuk ancak Obama yönetimi bu teklife dair bir adım atmadı. Mali destekler konusuna gelince Suudi Arabistan, her zaman sorumluluğunu korudu. Dolayısıyla bu konuda da Suudi Arabistan üzerine düşeni yapacaktır. Suriye'nin doğusunda oluşturulacak güçlerin türü veya nereden geleceği konusu ise halihazırda tartışma aşamasındadır."