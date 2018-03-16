Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bugün Suriye zirvesi düzenlenirken, Şam rejimi Doğu Guta'da ateşkese rağmen yeni hava saldırıları düzenledi.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kefer Batna ilçesinde pazar yerinin vurulduğunu bildiriyor.

Gözlemevine göre, saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu en az 40 sivilin yaşamını yitirdiği ve yoğun bombardımanda 100'den fazla sivil de yaralandı.

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