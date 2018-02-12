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Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama: PYD-Esad ittifakı doğrulandı

DÜNYA HABERLERİ | 12.02.2018 07:08 | Son Güncelleme

Reuters’a konuşan terör örgütü PYD’nin bir yetkilisi, PKK/PYD ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad arasındaki ittifakı doğrulayarak Halep'ten YPG'liler için geçiş izni verildiğini söyledi.

Suriye'de dengeleri değiştirecek açıklama: PYD-Esad ittifakı doğrulandı

Suriye’de Reuters’a konuşan terör örgütü PYD’nin bir yetkilisi, PKK/PYD ile Esad arasındaki ittifakı doğruladı. Aynı yetkili, Türkiye’nin operasyonuna karşı Esad’dan yardım istediklerini söyledi.

İddiaya göre, Esad güçleri doğrudan destek vermedi ancak kontrolleri altındaki Halep’ten YPG’li teröristlerin geçişine izin verdi. Reuters, Esad’ın YPG’ye dolaylı yardımını “Az yaparak çok kazanmayı güdüyor” ifadesiyle yorumladı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Nubul Zehra hattı üzerinde Esad rejimine bağlı 100 kişilik bir grubun dün Afrin’e girerek PYD’ye katıldığı da öğrenildi.

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PYD Suriye Afrin Afrin operasyonu TSK Beşşar Esad Zeytin Dalı Harekatı

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