Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Caferi, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, KSYÖ'den soruşturma yürütecek 4 kişinin vize başvurusunda bulunduğunu ve vizelerinin Brüksel'den verildiğini, Lübnan sınırında KSYÖ ekiplerine vize verebileceklerini ifade etti. Beşar el-Caferi, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden iki grup perşembe ve cuma Suriye'ye gelecek. Onları istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazırız." dedi. KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor.
BİR AN ÖNCE TALEP EDİLECEK
İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Duma'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulması için Suriye'ye bir ekip göndermesini talep eden bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını, zamanın azaldığını ve bir an önce oylama talep edeceklerini söyledi. Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti.
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