HABER

Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

DÜNYA HABERLERİ  | 12.04.2018 19:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünden (KSYÖ), iki ayrı ekibin bu silahların kullanılıp kullanılmadığını soruşturmak için bugün ve cuma günü Suriye'ye gideceğini ve ekipleri istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazır olduklarını söyledi.

Suriye'de dengeleri değiştirecek gelişme

Caferi, BM Genel Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, KSYÖ'den soruşturma yürütecek 4 kişinin vize başvurusunda bulunduğunu ve vizelerinin Brüksel'den verildiğini, Lübnan sınırında KSYÖ ekiplerine vize verebileceklerini ifade etti. Beşar el-Caferi, "Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden iki grup perşembe ve cuma Suriye'ye gelecek. Onları istedikleri yere istedikleri zaman götürmeye hazırız." dedi. KSYÖ, sadece kimyasal silah saldırısının gerçekleşip gerçekleşmediğini soruşturabiliyor, örgütün sorumlularının kimler olduğunu belirleme yetkisi bulunmuyor.

BİR AN ÖNCE TALEP EDİLECEK

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten Duma'daki kimyasal silah saldırısının soruşturulması için Suriye'ye bir ekip göndermesini talep eden bir karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'ne sunacaklarını, zamanın azaldığını ve bir an önce oylama talep edeceklerini söyledi. Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Almanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattıAlmanya'dan sonra bir ülke daha ABD'yi sattı
ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladıABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı
Eski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarıEski ABD Başkanı'ndan Trump'a uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye BM KSYÖ beşar el caferi

En Çok Okunan Haberler

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Eşi Arap Şeyhi'nin oğluyla yemek yiyen Serdar Ortaç: Boşanmayacağım

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

İşte sosyal medyayı sallayan Trabzonlu Dilan Dere

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

"Kırgın Çiçekler"in 'Songül'ü ilk kez paylaştı: Cennet kokulu oğlum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Mısır'daki araştırma ortaya çıkardı: Lise öğrencilerinin yüzde 21,5'i intiharı düşünüyor

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

Yarım ton esrarı kaybeden polisler: Fareler yemiştir

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni Suriye açıklaması!

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İtalya da ABD'yi sattı: Suriye'ye yönelik herhangi bir saldırıya katılmayacağız

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

İran'ın dini lideri Ali Hamaney: İsrail'i yok edebiliriz

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

ABD'den kafa karıştıran hamle! Savaşı nasıl bitireceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.