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Suriye'de dengerleri sarsacak iddia: YPG'liler Rus askeri öldürdü

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2018 17:57 | Son Güncelleme

Suriye haber ajansları Afrin"in Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Rus Askerlerinin arasında çatışma çıktığını ve bir Rus Askerinin öldüğünü iddia ediyor.

Geçen hafta YPG'li teröristlerin Şam rejimine devredeceği yönünde haberlerin çıktığı Tel Rıfat'tan bugün bir çatışma haberi geldi.

Milliyet'te yer alan habere göre; aktivistler, Afrin'in doğusunda yer alan ilçede çatışma çıktığını bildiriyor. İddiaya göre, çatışmada YPG'li teröristler bir Rus askerini öldürdü.

Tel Rıfat, ÖSO'nun kontrolündeki Mare'nin hemen karşısında. Türk savaş uçakları, geçen hafta ilçenin doğusundaki Şeyh İsa köyünde yer alan YPG'nin mühimmat deposunu havaya uçurmuştu.

Afrin'i kuzey ve batı cephelerinden kuşatan Türkiye, YPG'yi kıskaca almış durumda.

100'den fazla köy ve beldeyi teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO unsurları, Raco ve Cinderes'in merkezine operasyon için hazırlık yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye YPG Rus askeri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eğer bu doğruysa çok kritik bir gelişmedir. Ruslar onu kesinlikle unutmazlar. İlber Ortaylı, bir ara bizim Rusya ile yaşadığımız uçak krizi ile alakalı "Onlar onu asla unutmayacaklar" demişti. Adamların bir uçağını düşürdük; Domatesler Rusya'ya gitmedi, turistler bize gelmedi. Nükleer enerji ihalesi verdik. Ne kadar zarara uğradık.
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