Suriye'de dengerleri sarsacak iddia: YPG'liler Rus askeri öldürdü

Geçen hafta YPG'li teröristlerin Şam rejimine devredeceği yönünde haberlerin çıktığı Tel Rıfat'tan bugün bir çatışma haberi geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre; aktivistler, Afrin'in doğusunda yer alan ilçede çatışma çıktığını bildiriyor. İddiaya göre, çatışmada YPG'li teröristler bir Rus askerini öldürdü.
Tel Rıfat, ÖSO'nun kontrolündeki Mare'nin hemen karşısında. Türk savaş uçakları, geçen hafta ilçenin doğusundaki Şeyh İsa köyünde yer alan YPG'nin mühimmat deposunu havaya uçurmuştu.
Afrin'i kuzey ve batı cephelerinden kuşatan Türkiye, YPG'yi kıskaca almış durumda.
100'den fazla köy ve beldeyi teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO unsurları, Raco ve Cinderes'in merkezine operasyon için hazırlık yapıyor.
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