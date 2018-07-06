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Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2018 17:27 | Son Güncelleme

Suriye'nin güneybatısında Esed rejimi ve destekçileri ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı. Çatışmalardan kaçan 350 bin kişinin Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriyeli muhalifler Suriye'nin güneyindeki Rusya ile yapılan anlaşmada, Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekileceğini ve buraya Rus ordusu tarafından yönetilecek yerel güçlerin yerleştirileceğini duyurdu.

"MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILDI"

Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus yetkililer bölgede bir araya gelerek, Kuneytra'yı da içine alan kalıcı ateşkes şartlarını görüştü. Güney operasyon odası sözcülerden Hüseyin Ebu Şeyma, yaptığı açıklamada müzakerelerde anlaşmaya varıldığını söyledi.

RUS ASKERİ, ÜRDÜN SINIRINDAN BÖLGEYE AŞAMALI OLARAK GİRECEK

Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek."

350 BİNİ AŞKIN SİVİL YERİNDEN OLDU

Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.

Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Esed rejimi 350 bin Suriyeli çatışma Ateşkes

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Okuyucu Yorumları 33 yorum
defolup gidin lan burası babanızın çiftliği deil
bende bulsam bir Suriyeli kimliği çok iyi olacak. yattigim yerden aylık 1500 TL ve 500 TL yemek parası nereye gidecekler ki başka. kendi emeklimiz bunlar dan az alıyor. ama mustehak bize
savaşın ölecekseniz kendi vatanınızda ölün kaçmayın korkaklar yeter sizden çektiğimiz!
Sayin cumhurbaşkanımıza sesleniyorum bu Suriyelileri bir an önce vatanlarına gönderiniz kendi toprağı uğruna ölmeyen insan senin toprağına işer..
@ne_kime_1986 senin seslendiğin adam bunları getirdi zaten uyuyormusun
akp oy kullanma projesiydi kullandılar artık giderler..
gelin gelin kaçın siz bizde siz buralarda verilen maaşlarla yaşarken biz savaşıyoruz sizin yerinize zaten
kardeş olay insanlık sınırlarını aştı adamlar savaştan kaçtı dedik iyi güzel ama bayramda geri gidiyorlar bayramdan sonra geri geliyor.bunlara tanınan ayrıcalık hiç bir türk vatandaşına tanınmadı.benim vergim bunların kursağından geçiyorsa bir şekilde helal etmiyorum.
AKEPE PEK ÜZÜLMÜŞTÜR .
Çöplükmü lan burası kancıklar. Kalıp ülkenizi savununsana asalaklar.
Basimiza benzer bisey gelse merak ediyorum hangisi bize kapisini acar...
Yav yeter ulkede yer kalmadi Allah allah yaa adamlarin ulkesini rusya abd mahvediyor kosa kosa turkiyeye geliyorlar gitsenize rusyaya defolun su ulkede arap görmekten biktik
ne demek ya türkiyeye geliyordu? avrupadan 6 milyar avro al yandaşlarına dağıt ondan sonra bunları biz besleyelim
gelsinler recep abileri onlatra bakar :)
@bsoylu_2018 Recep abisi gibi kafana taş düşsünnn işiniz gücünüz fitne fesatlık
Ver mehteriiiiii
gelirken boş gelmeyin çuval çuval patetesde getirin artık surıye zehirlenmesi yaşıyoruz mantar gibi gece üreyip sabah çoğalıyorlar
Arap baharı diye bu tiyatroyu akp ile oynattı lar. ..Bu tiyatro sonuca ulaşacak vatansîz kalınca anlayacaksınız akp liler...rte size 2023 de sürpriz son hazırlıyor proje amaca ulaşınca anlayacaksınız...niye ırak suriye rte geleli bu hale getirildi 2023 ne anlama geliyor. ..rte nin amacı neymiş 2023 deki durumu görünce anlayacaksınız
Biz Suriye'de değilmiyiz zaten ya suriyeden Türkiye'ye gelmeyen kaldımi zaten ileride kullanılacak sloganı açıklıyorum kurt,,Alevi,Zaza,Ermeni,Suriyeli,hepimiz TÜRKuz aynı topraklarda yaşıyoruz hepimiz kardesiz
alayınızın am koy ulan bıktık be sizden siz geldiniz pislik geldi
HELAL SANA BAŞKAN
tayyip babanın çiftliği gelin
biz terk edelim memleketi siz gelin
İS-TE-Mİ-YO-RUZ. YETER!
hani gönderiyordu bunları halamı geliyorlar
Ülkemizin geleceği ile oynayanlar ve de buna göz yumanlar gelecek nesiller hakkımızda acaba iyi mi konuşacak yoksa kötü mü, bu haberciler sokaklarda bunu da anket yapsın... Ensarız ama bir yere kadar, elimizde yok avucumuz da yok daha ne kadar bakabiliriz, bizler borç batağındayken eller bakılıyorsa bizler kirada iken bazılarına tokiden ev veriliyorsa, yarın Ülkemizde ne olacağını beşikteki bebek bile bilir...
soyunuzu sopunuzu yedi cettinizi neyiniz varsa
ULAN PİÇLER ATEŞKES SAGLANIYOR SİZ TÜRKİYEYE GÖÇ EDİYORSUNUZ BULDUNUZ SAHİPSİZ BİR ÜLKE GELİN BAKALIM NOLACA SONUNUZ
TÜRKİYEDE SURİYELİLERİ İSTEMİYORUZ.
defolin lan gelmeyi artik
Aman nolur açın kapıları. Yetmez 350 bin, bir 3-5 milyon daha Suriyeli lazım. Azınlığa düşelim, işsizlik, enflasyon, kiralar, fiyatlar fırlasın..Her gün Türklere saldırıp, milletin karısına kızına sarksınlar. Sahilde fink atıp nargile tüttürsünler. Ben suçu bu korkak sürüsünde değil bizim aciz hukumetimizde buluyorum. İstemiyoruz kardeşim. Babanın çiftliği mi ki bunları aramıza doldurdun.
uzun lafin kısasi çok rohat yer burasi nerde Bayrampaşa da nerde bizim orasi mektubuma son verriyorum gözlerinizden öpperim valla İstanbul'a sizde gelin boş yer hala var burda .
SİYASETİ-POLITİKAYI,DİNİ-DİLİ-IRKI Bir tarafa bırakın,objektif ve empatiyle düşünün:Herkesin,heryerde YAŞAM hakkı vardır ve HAK VERİLMEZ ALINIR...!Bugün,yıllarca önce,ekmeği adına,Almanya'ya yerleşmiş Türk vatandaşlarını düşünün!Karşı olanları da anlıyorum hemde ÇOK İYİ anlıyorum ama bugün Almanlar da;Türkiye'den gelenler için bu şekilde düşünüyorlar!Siz de haklısınız ki Kahraman bir milletin halkıyız,savaşta kaçıp gitmek son yapacağımız şey, bu da doğru.Almanya'nın mali durumu ile Türkiye'nin durumunu derseniz bu da doğru!Peki Sorun nerede-Yanlış ne!?
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