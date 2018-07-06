Suriye'de Esed rejimi ile muhalifler arasında ateşkes sağlandı! 350 bin Suriyeli daha Türkiye'ye göç ediyordu

Suriyeli muhalifler Suriye'nin güneyindeki Rusya ile yapılan anlaşmada, Suriye ordusunun ve rejim destekçisi milislerin Dera kasabasının doğusundan çekileceğini ve buraya Rus ordusu tarafından yönetilecek yerel güçlerin yerleştirileceğini duyurdu.
Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus yetkililer bölgede bir araya gelerek, Kuneytra'yı da içine alan kalıcı ateşkes şartlarını görüştü. Güney operasyon odası sözcülerden Hüseyin Ebu Şeyma, yaptığı açıklamada müzakerelerde anlaşmaya varıldığını söyledi.
Ebu Şeyma, "Anlaşmaya göre muhalifler ağır silahlarını teslim edecek. Rus askeri polisi Ürdün sınırından itibaren bölgeye aşamalı olarak girecek. Anlaşmanın uygulanmaya başlamasıyla bölgeyi terk etmek isteyen muhalifler, ailelerini yanlarına alarak çıkabilecek."
Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren muhaliflerin elinde bazı noktaları ele geçirmiş, 20 Haziran'da da Rusya'nın hava saldırıları başlamıştı. Bölgedeki Sivil Savunma ekipleri, saldırılarda yerlerinden olan sivil sayısının 350 bini aştığını bildirmişti. Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu.
Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. Ardından ABD, bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.
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