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Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü

25.07.2018 09:52 | Son Güncelleme

Suriye'nin güneyinde, hükümet güçlerinin denetimi altındaki Süveyda kentinde düzenlenen intihar saldırılarında en az 38 kişinin öldüğü bildirildi.

Suriye'de intihar saldırıları: En az 38 ölü

Suriye devlet medyası ve gözlemciler, saldırıların hükümet güçlerinin elindeki Sweida kentinde ve etrafında düzenlendiğini belirtirken, saldırıları IŞİD üstlendi.

İngiltere Merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılarda en az 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, en az 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Suriye hükümeti, geçtiğimiz aylarda ülkenin güneyinin büyük bölümünü yeniden ele geçirmişti.

Resmi Sana haber ajansı, Süveyda'daki intihar saldırısının ardından, güvenlik güçlerinin iki saldırganın peşine düşüp, kendilerini havaya uçurmadan önce öldürdüklerini bildirdi.

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Suriye'de intihar saldırısı: 32 ölüSuriye'de intihar saldırısı: 32 ölü
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Suriye inthar saldırısı süveyda IŞİD

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