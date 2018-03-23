Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Suriye'de, Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi.
Ayrıntılar geliyor..
FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!
ABD'den yeni Menbiç açıklaması: Çekilmek gibi bir niyetimiz yok
Çiftlik Bank'ta flaş gelişme! Tutuklandılar
Kendisine saldıranları böyle cezalandırdı: Utanç yürüyüşü!
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
15 milyonluk vurgun: Program sonrası gözaltı!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Okuyucu Yorumları 11 yorum