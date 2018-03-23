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Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

DÜNYA HABERLERİ  | 23.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

Suriye'de Esad rejimi ve destekçileri Doğu Guta'ya saldırı düzenledi. Son dakika habere göre, bir sığınağa düzenlenen saldırıda 37 sivil yanarak hayatını kaybetti.

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika habere göre, Suriye'de, Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'da bir sığınağa düzenlediği saldırıda 37 sivil yanarak can verdi.

Ayrıntılar geliyor..

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Suriye Beşşar Esad doğu guta Son dakika

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
SURİYEDE İÇ SAVAŞI KÖRÜKLEYEN AKP VE YANDAŞLARI BU KANLAR ELİNİZE YÜZÜNÜZE YAPIŞACAK ATEŞ OLARAK ÖBÜR DÜNYADA
@buyukergun yazıklar olsun sana ...
Allah'ın gazabı her iki tarafta da peşinizi bırakmasın inşallah.
bir müddet daha yiyin için dünyanızı yaşayın.fakat elim bir azap sizi bekliyor. yaşasın kafirler için cehennem..
yazik günah ya nasil muslumanlik nasil insanlik
Doymadilar su savasa harcadiklari parayi ulkelerine harcasalar yerli arabalarini yapar her vatandasin altina bitane cekerlerdi.
TÜRKİYEDE DEVLETİN HABER AJANSI ANADOLU AJANSI BİLE SİYONİZMİN EMRİNDE HALA YİNE.BAKINZI DOĞU GUTADA 5 ADET MUHALİF ÖRGÜT VAR SİVİLLERİNİN CANINI YAKANLAR BUNLAR DAİMA. BİRİ TESLİM OLDU SİLAH BIRAKTI DÜN. BUNU HAZMADEMİYOR YAHUDİZM.BEYELR ESAD 7 YILDIR HALKINI İNCİTMEDEN MÜCADELE VERDİ 84 ÜLKEDEN GELEN ELİ SİLAHLI KATİL SÜRÜLERİNE KARŞI.TARİH DOĞRULARI DİLE GETİRECEK YAKINDA.600 BİN İNSANI KATLEDEN BU ÖRGÜTÇÜKLRDİR ÜLKEDE. BAKINZI TÜRKİYE TV LERİNİN %90 KİMİN KONTROLÜNDE BEN BİLİYORUM. TEMİZ HABER VERMİYORLAR TÜM TÜRKİYEYE ŞU AN.KİMSE ÜLKEYİ İYİ YÖNETİYORUM DİYE GOS GOS ETMESİN.DURUM ORTADA.
Bunu yapan İnsan değil. Müslüman hiç değil. Hayvanlar bile belli düzen içinde birbirlerine saldırır. Anlamak mümkün değil. Buna dur demiyorlar Emperyaller dahada ortalığı karıştırıyorlar.
rusya yaptı kınasanıza herşeyiniz yalan
Dünya bu katile dur desin artık
suriyede herkesin kendine göre teröristi var esadın ayrı tayyibşn ayrı rusyanın ayrı tayyip sıkıysa doğu gutayı kurtarsın hodri meydan rusyadan habersiz mermi sıkamaz acı gerçekler
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