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Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 19:35 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Doğu Guta'daki çekimlerin ardından Şam'a dönen Rus gazetecilerin yolda kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığını belirtti.

Suriye'de Rus gazetecileri taşıyan otobüse silahlı saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “11 Nisan saat 18.20 sularında, Doğu Guta’daki durumla ilgili haberi yaptıktan sonra geri dönen Rus gazetecileri taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı” denildi.

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Rusya OTOBÜS silahlı saldırı doğu guta

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