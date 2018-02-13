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Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2018 11:58 | Son Güncelleme

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), İdlib’de çatıştıkları yüzlerce DEAŞ teröristinin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu açıkladı.

Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Türkiye, İran ve Rusya’nın ‘çatışmasızlık bölgesi’ olarak belirlediği İdlib’den son dakika haberler geliyor... Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatışmaların sonucunda terör örgütü DAEŞ’ten yüzlerce kişinin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu duyurdu. ÖSO’nun açıklamasına göre, Huveyn köyünde sıkışan 340 DAEŞ teröristi, silahlarıyla beraber muhaliflere teslim oldu.

'SURİYE REJİMİ TERÖRİSTLERE YARDIM ETTİ' İDDİASI

İHA'da yer alan iddiaya göre, Suriye rejimi, DAEŞ’in İdlib’in güneyinde, ÖSO ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların olduğu Umm el Halayil ve Huveyn beldeleri ve Hama’nın doğusunda bulunan Şatib El Muşeyrifeye köylerine ulaşmasını kolaylaştırdı. Aktivistler, dün gece İdlib’in Huveyn beldesinde Özgür Suriye Ordusu ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ancak ÖSO’nun DAEŞ’e can ve maddi kayıplar verdirdiğini ve çok sayıda DAEŞ unsurunu esir aldığını söyledi.

ÖSO birliklerinin koordinatörü Dr. Abdulmunim Zeyneddin, Suriye rejiminin DAEŞ’in Özgür Suriye Ordusunun bulunduğu İdlib’e girmesini sağlayarak şehri tahrip edip ele geçirmek için plan yaptığı konusunda uyarıda bulundu. Dr. Zeyneddin, bu planın bozulması için her türlü hazırlığın yapılması konusunda uyarıda bulundu.

DAEŞ’in, 5 ay önce Hama’nın doğusundaki Ugayribat’ta bin 200 kilometrekarelik bir alanda kalesi durumunda bulunan 150 köyü hiç savaşmadan rejim güçlerine terk etmesinin ardından, rejimin, bölgeye yeniden girmesi için DAEŞ’e kolaylık sağlamasının iki taraf arasında gizli bir anlaşma bulunduğunun belirtisi olarak yorumlandı.

İDLİB'DE BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

Suriye'nin İdlib kentindeki Maarrat Misrin bölgesinde bomba yüklü araç patlatıldı. Saldırıda ilk belirmelere göre 4'ü kadın 9 kişi hayatını kaybederken, 14 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, Suriyeli askeri kaynaklar saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olabileceği üzerinde duruyor.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
GÜVENMEYİN ABİ....TARAYIN GEÇİN... KANSIZLAR ...EĞER BAAŞARILI OLSALARDI ONLAR MAZLUM İNSANLARA ACIMAYACAKLARDI....
tüh yaaaa. abd ve onun kopekleri cok uzulecek.yaptiklari planlar tutmaycak. allah o ve onun kopeklerini elbette kahredecek ve soylarini kurutacak.
Hayir teslim olmak diye birsey yok vurun gecin yarin yine basimiza bela olacaklar cihatci hainler
tsk ve oso,ya duyuru orta doğuda işid-deaş,vs. unsurlarının içindeki türkleele haberleşmeniz ve tarafımıza çekmeniz gerkir şuan abd-ab-süriye-siyonist ermeni yahudileri bunları yapıyor kendileri çekip savaştırıyorlar kime karşı yannızca müslüman türk ulusuna karşı savaşan bir kitle oldu bunu için vakit gecirmeden bu kandırılmış oyuna gelmiş kişileri kendi safımıza çekelim bunların içinden türk olanları çekelim safımıza herke kendi safına çekiyor kullanıyor bizlerde aynısını yapalım onlar nasıl pkk,yı sdg vs yapıyor başka bulvarda koşturuyorsaki öyle yapıyorlar zaten bizlerde aynısını yapalım.
Isid oso ahrrrusam elkayde kendi adamları zaten
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