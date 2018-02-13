Suriye'de sıcak gelişme... Teröristler aileleriyle teslim oluyor

Türkiye, İran ve Rusya’nın ‘çatışmasızlık bölgesi’ olarak belirlediği İdlib’den son dakika haberler geliyor... Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatışmaların sonucunda terör örgütü DAEŞ’ten yüzlerce kişinin aileleriyle birlikte kendilerine teslim olduğunu duyurdu. ÖSO’nun açıklamasına göre, Huveyn köyünde sıkışan 340 DAEŞ teröristi, silahlarıyla beraber muhaliflere teslim oldu.

'SURİYE REJİMİ TERÖRİSTLERE YARDIM ETTİ' İDDİASI



İHA'da yer alan iddiaya göre, Suriye rejimi, DAEŞ’in İdlib’in güneyinde, ÖSO ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların olduğu Umm el Halayil ve Huveyn beldeleri ve Hama’nın doğusunda bulunan Şatib El Muşeyrifeye köylerine ulaşmasını kolaylaştırdı. Aktivistler, dün gece İdlib’in Huveyn beldesinde Özgür Suriye Ordusu ile DAEŞ arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı, ancak ÖSO’nun DAEŞ’e can ve maddi kayıplar verdirdiğini ve çok sayıda DAEŞ unsurunu esir aldığını söyledi.

ÖSO birliklerinin koordinatörü Dr. Abdulmunim Zeyneddin, Suriye rejiminin DAEŞ’in Özgür Suriye Ordusunun bulunduğu İdlib’e girmesini sağlayarak şehri tahrip edip ele geçirmek için plan yaptığı konusunda uyarıda bulundu. Dr. Zeyneddin, bu planın bozulması için her türlü hazırlığın yapılması konusunda uyarıda bulundu.