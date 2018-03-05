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Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 05.03.2018 19:16 | Son Güncelleme

Esad rejiminin ve destekçilerinin Doğu Guta'daki farklı yerleşim yerlerine bugün düzenledikleri saldırılarda toplam 38 sivil hayatını kaybetti.

Esad rejiminin ve destekçilerinin Doğu Guta'daki farklı yerleşim yerlerine bugün düzenledikleri saldırılarda toplam 38 sivil hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nın ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.

Rejim güçleri ve destekçileri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye Beyt Sava, Kefer Batna, El Aşari ve Misraba beldesine sabah saatlerinden hava ve kara saldırıları düzenledi.

Cisrin beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er, Al Aşar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.

SAYI 38'E YÜKSELDİ

Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 38 oldu.

Esed rejimi, Duma ilçesine sabah saatlerinden bu yana çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Rejimin saldırılarından birinin Duma'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım konvoyundan gelen malzemelerin dağıtılması sırasında olduğu ve buradaki 2 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırılar sonucu yaralanan çok sayıda sivil ise kaldırıldıkları sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
suriye ordusu vahşi teröristleri yok ettikçe onların destekçileri kuduruyor boş çabalar bunlar suriyede tek bir katil sözde cihatçı terörist kalmayana dek vurulacak yok edilecekler bunları masum göstermeye ve dezenformasyon yapmaya çalışanlar nefesini boşa tüketir
Anlamadığım şu yıllardır Suriye de iç savaş devam ediyor bu sivilleri sadece Esad mı öldürüyor diğer terör örgütleri abd bunlar masum mu ????
suriyeyi bu hale getiren türklerin de yurdu türkler için bu hale gelir inş.vatansız kalacaksınız Allahın izniyle
Şunun yada bunun tarafından demiyorum ama bu akan kanların hepsi bizim aslında. Bunu 40 yıl sonra anlayacağız.asyanın bölgemizin kanayan yarası.bu feryat ve husumet hendeği yeminli kaos ilerde yeniden patlayacak.yeniden bizede sıçrayacak bugünkü gibi dolayıdan yada doğrudan
NE HİMETSE FİLM SETİ GİBİ KAMERALAR DA TAM ORADAYMIŞ GEÇEN SENELERDE DE SET GİBİ ORTAMI HAZIRLAYIP BOMLANMIŞ DA İNSANLAR YARALANMIŞ ÇOCUKLAR YARALANMIŞ GİBİ ÇEKİMLER YAPTILAR. BUNLARIN ALAYI SURİYEYİ SONRA DA TÜRKİYEYİ BÖLMEYE ÇALIŞAN ABEDENİN VE ÜLKEMNİZDEKİŞ HAİNLERİN OYUNU ....
Ne Esad mış ya... Dünyanın katillerini suriyede toplayan. alçaklar, Beslediği köpekler zora düşünce hep bir ağızdan havlamaya başladı....
Bu medya ne kadar tehlikeli be!Kardeşim suriyeye ABD-ingitere-almanya-israil-iran-italya vs kim aklınıza gelirse asker silah vs sokmuş ama bombalayan sadece esad. Esad iyidir kötüdür olayı değil bu esad ne bok olduğu belli fakat adamın ülkesine silahı alan koşuyor velevki bombalamış ne yapacak??? muhalif adı altında teröristler adamın şehirlerini bmbalıyor abd rusya almanya herkes bombalıyor ki bu bombalarıda muhalifler bilinçli atıyor sonra batı medyası esad diyor diyor ki BOP devam etsin suriye yok olsun sıra Türkie ye gelsin.BBC TC'de kürtleri yok ediyor diye belgesl yapıyor!Medya tehlikeli
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