Suriye'de son dakika gelişmesi! Doğu Guta'da 38 kişi hayatını kaybetti

Esad rejiminin ve destekçilerinin Doğu Guta'daki farklı yerleşim yerlerine bugün düzenledikleri saldırılarda toplam 38 sivil hayatını kaybetti.
AA'nın haberine göre, Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçileri, BMGK'nın ateşkes kararı ve ardından Rusya'nın her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde ilan ettiği ateşkese rağmen Doğu Guta'yı vurmaya bugün de devam etti.
Rejim güçleri ve destekçileri, başkent Şam'da 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'daki Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye Beyt Sava, Kefer Batna, El Aşari ve Misraba beldesine sabah saatlerinden hava ve kara saldırıları düzenledi.
Cisrin beldesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 11 sivil yaşamını yitirirken Hammuriye'de 8, Haresta'da 9, Duma'da 2, Sakba'da ve Zemelka'da 3'er, Al Aşar ve Kefer Batna'da ise birer sivil, rejimin ve destekçilerinin hava ve kara saldırıları sonucu hayatını kaybetti.
SAYI 38'E YÜKSELDİ
Böylece akşam saatlerinde de devam saldırılarla birlikte Doğu Guta'da bugün yaşamını yitiren sivil sayısı 38 oldu.
Esed rejimi, Duma ilçesine sabah saatlerinden bu yana çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Rejimin saldırılarından birinin Duma'daki Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı yardım konvoyundan gelen malzemelerin dağıtılması sırasında olduğu ve buradaki 2 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırılar sonucu yaralanan çok sayıda sivil ise kaldırıldıkları sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı. Saldırıların devam etmesi nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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