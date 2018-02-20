Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Reuters haber ajansı, Halep'ten yola çıkan Esad yanlısı güçlerin Afrin'e girmeye başladığını iddia etti. Gelen son dakika haberleribne göre Türk jetleri, Esad rejimine bağlı güçlerin girdiği bölgeyi bombalıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.
NE OLMUŞTU?
Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 31'inci gününde Suriye devlet televizyonunun rejim güçlerinin Afrin'e gireceğini duyurması gündeme bomba gibi düşmüştü.
Kısa sürede yankılanan haber, Ankara'da da diplomasi trafiğini harekete geçirdi. Türkiye adına ilk tepkiyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vermişti. Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durdurumaz" demişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Putin'e "Rejim bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.
Dün bu iddiaların dolaştığı sırada Bakanlar Kurulu da toplantı halindeydi. Toplantının ardından açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Esad rejiminin Afrin'e gireceği haberinin gerçek dışı olduğunu belirterek "Bölge için felaket olur" uyarısını dile getirdi.
Haberturk muhabiri Çetiner Çetin’in verdiği bilgiye göre geride bıraktığımız cuma günü rejim ile 14’üncü görüşmesini gerçekleştiren terör örgütü PYD’nin, son 3 yıldan bu yana “kesinlikle görüşmeyiz” dediği Esad rejimine bağlı askeri birliklerin Afrin’e konuşlanması için 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Suriye rejim güçlerinin Afrin'e ilerlediğine yönelik haberler var?" hatırlatması üzerine "Onlar dün ciddi manada durduruldu" karşılığını vermişti. Erdoğan, "Girme çabaları vardı da mı durduruldu?" sorusunu yanıtlarken "Onların SANA televizyonunun yaptığı bir yayından hareketle böyle bir şey çıktı. Ondan sonra bu durduruldu" diye konuşmuş, "Putin ile yaptığınız görüşmeden sonra mı durduruldu?" sorusuna, "Görüşmelerden sonra..." cevabını vermişti.
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