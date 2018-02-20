Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Reuters haber ajansı, Halep'ten yola çıkan Esad yanlısı güçlerin Afrin'e girmeye başladığını iddia etti. Gelen son dakika haberleribne göre Türk jetleri, Esad rejimine bağlı güçlerin girdiği bölgeyi bombalıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde "Suriye rejimi bu yola girerse sonuçları olur" uyarısında bulunmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, da "Eğer rejim, YPG'yi temizlemek için girerse problem yok, YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini hiç kimse durduramaz" açıklaması yapmıştı.

NE OLMUŞTU?



Afrin'de terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın 31'inci gününde Suriye devlet televizyonunun rejim güçlerinin Afrin'e gireceğini duyurması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Kısa sürede yankılanan haber, Ankara'da da diplomasi trafiğini harekete geçirdi. Türkiye adına ilk tepkiyi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu vermişti. Ürdün'de resmi temaslarda bulunan Çavuşoğlu, "Rejim buraya PKK'yı YPG'yi temizlemek için girerse problem yok. YPG'yi korumak için giriyorsa bizi, Türk askerini kimse durdurumaz" demişti.