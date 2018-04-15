Suriye’de vurulan tesislerin uydudan görüntüleri ortaya çıktı

Amerikan CNN International’ın internet sitesinin manşetinde, Suriye’deki üç tesisin hava saldırısından önce ve sonraki fotoğrafları yer aldı.
Fotoğraflara göre, Esed rejimi ve Rusya’nın iddia ettiğinin aksine, Suriye’de kimyasal silah ürettikleri iddiasıyla vurulan üç yer ağır hasar aldı.
Cumartesinin ilk saatlerinde ABD, Fransa ve İngiltere Suriye’deki üç tesise 105 füze fırlatmıştı.
Saldırıların başlamasının hemen ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, vurulan üç bölgenin Esed rejiminin kimyasal programını yürüttüğü tesisler olduğunu söylemişti.
ABD bütün füzelerin hedeflerini vurduğunu iddia ederken, Suriye’nin destekçisi Rusya 103 füzeden 71’inin havada vurulduğunu öne sürmüştü.
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