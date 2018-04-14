HABER

Suriye'de yeni patlama sesleri

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Halep Azzan Dağı'nda silah depolarında şiddetli patlamalar meydana geldiği iddia edildi.

Suriye'de yeni patlama sesleri

Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor.

Farsnews'in haberine göre, Halep Azzan Dağı'nda silah depolarında şiddetli patlamalar meydana geldiği iddia edildi. Halep üzerinde kime ait olduğu belli olmayan uçakların uçuş yaptığı aktarıldı.

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyorSon dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacakWhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldiAğrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye patlama Deyr el zor Esad

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Suriye operasyonunun ardından Putin'den ilk hamle

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Düğün gününde Mina Başaran'ı mezarı başında andılar

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Nihat Doğan'dan 'Survivor'da namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yazık yaa,hem içten hem dıştan.Ne kadar zor bir durumdalar!:S Allah yardım etsin...
Zalimin zulmü varsa mazlumun da Allah'ı var
Yazık yaa,içten dıştan vuruyorlar!:S Allah kahretmesin,Allah yardım etsin...
Diğer Haberler
Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi

Macron, Trump ve May ile görüştü

Macron, Trump ve May ile görüştü

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!

ABD ve Rusya, kozlarını masada paylaştı!

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Okulda skandal! İki öğretmen sınıfta ilişkiye girdi

Pentagon, Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

Pentagon, Suriye operasyonuyla ilgili görüntüler paylaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ilk tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.