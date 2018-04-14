Suriye'de yeni patlama sesleri

Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor.

Farsnews'in haberine göre, Halep Azzan Dağı'nda silah depolarında şiddetli patlamalar meydana geldiği iddia edildi. Halep üzerinde kime ait olduğu belli olmayan uçakların uçuş yaptığı aktarıldı.