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Suriye'de YPG ile işbirliği itirafı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki IŞİD Karşıtı Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'nin Daşişa kasabasında terör örgütü PKK/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu SDG ile iş birliği içinde olduğunu kabul etti.

Suriye'de YPG ile işbirliği itirafı

IŞİD Karşıtı Koalisyonun resmi Twitter hesabı, Fransız askerlerinin Suriye'de IŞİD'e karşı obüsle saldırı yaptıkları bir anın fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altında, 3 Haziran'da Suriye-Irak sınırındaki bazı bölgelerde IŞİD'e karşı başlatılan "Toparlama Operasyonu"nun ikinci aşamasının icra edildiği ve Fransız askerlerinin de destek verdiği operasyonda Daşişa beldesi içinde ve civarındaki (IŞİD'e ait) hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Böylelikle Koalisyon, Fransız özel kuvvetlerinin, Suriye'de PKK/YPG'nın ana omurgasını oluşturduğu SDG ile yan yana savaştığını itiraf etmiş oldu.

MCGURK'TEN DAŞİŞA AÇIKLAMASI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Daşişa'nın ilk kez IŞİD'in kontrolünden çıktığını belirtti. McGurk, son 4 yıldır ilk kez bu noktaya gelindiğini ve terör örgütü PKK/YPG unsurlarının ana omurgasını oluşturduğu SDG güçlerinin bu ilerlemeyi sağladığını savundu.

AA'nın 30 Mart'ta verdiği ve güvenilir yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Fransız özel kuvvetlerine mensup 70'den fazla askerin IŞİD Karşıtı Koalisyon çatısı altında Suriye'de PKK/YPG unsurları ile yan yana faaliyet gösterdiği belirtilmişti.

Terör örgütüyle iş birliği yapan Fransa özel kuvvetlerinin sahada 2 yıldır bulunan personeli dışında, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1. Deniz Piyade Paraşütçü Piyade Alayı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Paraşüt Komando birliklerinin mevcut olduğu kaydedilmişti.

Bu kuvvetlerin kayıtlarda Irak'ta konuşlu görünse de sık sık Simelka sınır kapısı üzerinden Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine girdiği ve son dönemde Suriye'ye girişlerin arttığı ifade edilmişti.

Fransız inşaat şirketi Lafarge da 2010 yılında Suriye'nin kuzeyine bir çimento fabrikası açmıştı. Şirketin iç savaşın ikinci yılından itibaren, faaliyetlerini devam ettirebilmek amacıyla 1,5 yıl süreyle terör örgütü IŞİD'e rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra IŞİD'in ele geçirerek işlettiği fabrikayı ABD destekli YPG/PKK ele geçirmiş ve üs olarak kullanmaya başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye YPG PKK Koalisyon Fransa Daşişa ABD

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