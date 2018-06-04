HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.06.2018 10:22 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa beldesinde ABD ve Fransız askerlerinin bulunduğu üste büyük bir patlama meydana geldi.

Suriye'deki Amerikan-Fransız askeri üssünde patlama!

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rakka'nın kuzeyindeki Ayn İsa'da YPG/PKK'nın işgalindeki askeri üste patlama oldu.

Büyük kayıp veren YPG/PKK'ya yakın sosyal medya hesapları ve yerel kaynaklar, patlamanın mühimmatın infilak etmesinden kaynaklandığını savundu.

Üs içinde yaklaşık 200 kişilik ABD kuvveti ile 75 kadar Fransız özel kuvveti askerinin konuşlandığı biliniyor. (AA)

PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Enflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktıEnflasyon Mayıs'ta %12,15 ile yılın en yüksek seviyesine çıktı
Guatemala’da yanardağ felaketiGuatemala’da yanardağ felaketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye amerikan üssü patlama ABD Fransa

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında prompter cihazının azizliğine uğradı

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Hastanede skandal: Seni ben mi hamile bıraktım!

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Fenerbahçe'nin yeni hocası kim olacak?

Aziz Yıldırım için olay sözler

Aziz Yıldırım için olay sözler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

24 Haziran erken seçimi sonuçları için yeni anket! Hangi partinin ne kadar oyu var? Referandumu hatasız bilen şirket açıkladı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 17 yorum
beter olun
Inşallah kimse sağ kurtulmaz. ..
kim bilir ne şeytanlık peşindeydiniz. elinizde patladı.
insandır oradakiler ama nedense amerika israil gibi ülkelerin işgal ettikleri topraklardaki üslerinde gerçekleşen patlamalar saldırılar içimin yağlarını eritiyor. sanırım 30 yıldır topraklarımızda verdiğimiz canların bedeline atfen. Allah daha beter etsin.
mit aydınlatmış birilerini sesinizi çıkarmayım. Ortalık fena karışacak
ohhhh misss beter olun
mit aydınlatmış birilerini sesinizi çıkarmayım. Ortalık fena karışacak
sabah sabah güzel bir haber
ak partili kardeşlerim, ne oluyor? neler seyrediyorsunuz? Reis in katıldığı tv programları, hdp ve saadet partisi liderlerinden bile geride... 5. sırada... diğerleri reisi geçmiş....bu olmaz... bırakın onları.. ne diyor diye... dinlemeyin... toparlanalım...
Allah bu 2 Ülkeyi yerle bir etsin inşallah
İlahi adalet
çok güzel olmuş :))
İhtiraslarınızla dar ediyorsunuz koca dünyayı masum insanlara ve insanlığa ama en büyük zararı da aslında kendinize veriyorsunuz, anlamıyorsunuz.!
ohhhhh iste bu guzel haber beter olun .o filisintli muslumanlarin kani yerde kalmadi.
beter olun.cok guzel haber
ÇOK ÜZÜLDÜM. AHAHAHAAAA
buradaki yorumlara doğal refleks yeşil verenleri görünce milletin birlik olduğu tek mesele milli mesele olduğu sonucu çıkıyor keşke siyaset hayatımızda olmasa idi
Diğer Haberler
Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Afganistan'da intihar saldırısı! Din adamalarını hedef aldı

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

Trump-Kim zirvesi öncesi otel krizi çıktı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

HDP Almanya'nın Berlin kentinde miting yaptı! Sadece 250 kişi katıldı

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Prenses Suudi Arabistan'ı fena karıştırdı! Şoke eden suçlama

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Öğrencilerinin gözü önünde köpek yavrusunu kaplumbağaya yediren öğretmene dava

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

Kenya'da yolsuzluğa karşı memurlara yalan makinesi testi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.