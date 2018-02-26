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Suriye'deki hayalet uçaklar ortaya çıktı! İşte şoke eden uydu görüntüleri

DÜNYA HABERLERİ  | 26.02.2018 08:28 | Son Güncelleme

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Rusya'nın Suriye'ye gönderdiği 'hayalet uçak' olarak bilinen yeni Su-57 askeri uçaklarına ilişkin İsrail ordusu tarafından çekilen yeni uydu görüntülerini yayınladı.

Suriye'deki hayalet uçaklar ortaya çıktı! İşte şoke eden uydu görüntüleri

Haaretz'in haberine göre, İsrail uydusu Rusya tarafından yeni üretilen ve kısa süre önce sessiz sedasız Suriye'ye gönderilen Su-57 model savaş uçaklarını görüntüledi.

Hmeymim Hava Üssü'nde görüntülenen savaş uçakları için Suriye'deki iç savaşın bir 'deneme sahası' olacağı ifade edildi.

ucak

Rusya birkaç gün önce 'model' ismi vermeden, Suriye'deki hava güçlerine birkaç uçağın daha eklendiğini duyurmuştu. Haaretz gazetesi, Rusya'nın sözkonusu uçakları saldırılar için kullanıp kullanmayacağının belirsiz olduğunu yazdı. F-22 ve F-35 savaş uçaklarıyla aynı seviyede olduğu bilinen Su-57 savaş uçakları daha önce hiç kullanılmamıştı.

Radara yakalanma riski düşük olduğu için ‘hayalet’ olarak nitelendirilen Su-57, ilk uçuşunu 2010 yılında yaptı. Uçağın bu yıl içinde resmen Rusya Hava Kuvvetleri’nde hizmete girmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Rusya israil Hayalet Uçak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bizim ürettiğimizi hala resimleyemdiler sübriz var yakında..
ABD den dünyanın parası verir uçak alırız Hem pahalıya hemde beleş veriyorlarmış gibi nazla veriler sıraya sokarlar senetoya oylamaya sokarlar Bide verdikleri uçagın yazılımınıda vermezler Yani Senin ürettigin Raketi Füzeyi sistem tanımaz Mecbur silahıda onlardan alırsınız Simdi biz bu uçakları Ruslardan alsak Bize ABD gibi yaparmı? Pc yi düsünün elektironik bir cihaz sistemi çöketme sansı varmı birinin dışardan ? Tabiki var Uçagın Sistemide elektironik ABD uydudan yolluyacagı komutla kendi ürettigi uçakları bençe rahatlıkla Devre dışı bırakır ABD bizim için nasıl güven veren bir Devletmi ?
ORTADOĞU SİLAH TÜCCARLARININ EĞİTİM SAHASINA DÖNDÜ..
demekki uzaylı yok. yerine insaoğlunu ürettiği sessiz gölgesi uçaklar var. geri kalan uzaylı hikaye oluyo
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