Suriye Demokratik Güçleri’nden 1700 Kişi Afrin’e Kaydırılıyor

ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bünyesindeki 1700 kişiyi Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin bölgesine kaydıracağını açıkladı. Bu 1700 kişi daha önce IŞİD’e karşı açılan cephelerde görev yapıyordu.

Türkiye, SDG içerisindeki en büyük grubu oluşturan YPG unsurlarına karşı Ocak ayından bu yana Afrin’de operasyon düzenliyor.

SDG yetkilileri bugün düzenledikleri basın toplantısında, Afrin’deki savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla, Suriye’nin doğusunda IŞİD militanlarına savaşan birliklerini çekeceğini bildirdi.

SDG askeri yetkilisi Ebu Ömer El-İdlibi, “Deyrizor bölgesi ve DAEŞ’e karşı açılan cephe hatlarından güçlerimizi çekip Afrin’e yollama kararı aldık” dedi.

Rakka’daki futbol stadyumunda Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan El İdlibi, “DAEŞ’e (IŞİD) karşı savaştık. Koalisyona Rakka’da yardım ettik. Ama Afrin’deki halkımız bizim önceliğimiz. Onları korumak uluslararası koalisyonun kararlarından daha önemli” diye konuştu.

SDG askeri yetkilisi Şafkar Himo da, “Deyrizor cephesinden gelenler Afrin’deki direnişimize katılacaklar. Bazıları İdlib’ten, Humus’tan ve Şahba bölgelerinden geliyorlar ve (Afrin’e) gidecekler çünkü aileleri orada, çünkü bazı aileler daha önce buradan Afrin’e sığınmaya gitmişti. Afrin’e ailelerini ve topraklarını korumaya gidecekler” diye konuştu.

Ankara ve müttefiki Suriyeli muhalif isyancılar Afrin’deki YPG unsurlarına karşı 20 Ocak’ta operasyon başlatmıştı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonda şu ana bölgenin yüzde 40’ının ele geçirildiğini belirtti.