HABER

Suriye Demokratik Güçleri’nden 1700 Kişi Afrin’e Kaydırılıyor

06.03.2018 20:30 | Son Güncelleme

ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bünyesindeki 1700 kişiyi Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin bölgesine kaydıracağını açıkladı. Bu 1700 kişi daha önce IŞİD’e karşı açılan cephelerde görev yapıyordu

Suriye Demokratik Güçleri’nden 1700 Kişi Afrin’e Kaydırılıyor

ABD’nin IŞİD’e karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG), bünyesindeki 1700 kişiyi Türkiye’nin operasyon düzenlediği Afrin bölgesine kaydıracağını açıkladı. Bu 1700 kişi daha önce IŞİD’e karşı açılan cephelerde görev yapıyordu.

Türkiye, SDG içerisindeki en büyük grubu oluşturan YPG unsurlarına karşı Ocak ayından bu yana Afrin’de operasyon düzenliyor.

SDG yetkilileri bugün düzenledikleri basın toplantısında, Afrin’deki savunma hatlarını güçlendirmek amacıyla, Suriye’nin doğusunda IŞİD militanlarına savaşan birliklerini çekeceğini bildirdi.

SDG askeri yetkilisi Ebu Ömer El-İdlibi, “Deyrizor bölgesi ve DAEŞ’e karşı açılan cephe hatlarından güçlerimizi çekip Afrin’e yollama kararı aldık” dedi.

Rakka’daki futbol stadyumunda Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan El İdlibi, “DAEŞ’e (IŞİD) karşı savaştık. Koalisyona Rakka’da yardım ettik. Ama Afrin’deki halkımız bizim önceliğimiz. Onları korumak uluslararası koalisyonun kararlarından daha önemli” diye konuştu.

SDG askeri yetkilisi Şafkar Himo da, “Deyrizor cephesinden gelenler Afrin’deki direnişimize katılacaklar. Bazıları İdlib’ten, Humus’tan ve Şahba bölgelerinden geliyorlar ve (Afrin’e) gidecekler çünkü aileleri orada, çünkü bazı aileler daha önce buradan Afrin’e sığınmaya gitmişti. Afrin’e ailelerini ve topraklarını korumaya gidecekler” diye konuştu.

Ankara ve müttefiki Suriyeli muhalif isyancılar Afrin’deki YPG unsurlarına karşı 20 Ocak’ta operasyon başlatmıştı. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, operasyonda şu ana bölgenin yüzde 40’ının ele geçirildiğini belirtti.

Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!Kadir Mısıroğlu'nun restoranı şaibeli çıktı!
İlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmezİlahiyatçıdan tartışılacak sözler: Kuran zinaya yasak getirmez
Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!Çiftlikte çocuklara cinsel istismar olayında yeni gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Çukur'un genç oyuncusu Harun Kandemir hayatını kaybetti!

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

Spor salonunda skandal! Duştaki kadınların fotoğraflarını çekip...

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

İbrahim Tatlıses'in kadın hayranıyla zor anları

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Karamollaoğlu,'Güle güle' diyen Erdoğan'a yanıt verdi

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

Mehmet Aslantuğ'dan Hülya Avşar'a ders gibi yanıt!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

ABD'den dünyayı sarsan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

Beyaz Saray'da yaprak dökümü: Trump'ın ekonomi danışmanı istifa etti

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

ABD’nin Kuzeydoğu Eyaletlerinde Kar Alarmı

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

AB: ‘İki Yunan Askerinin Davasından Olumlu Sonuç Bekliyoruz’

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Koalisyon'dan Türkiye'ye: 'Afrin Operasyonuna Ara Ver'

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

Trump'ın Başekonomi Danışmanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.