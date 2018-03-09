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Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2018 19:49 | Son Güncelleme

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'den tepki çeken açıklamalar geldi. Caferi Türkiye'nin on binlerce teröristin sınırlarından geçmesine izin vererek terörü desteklediğini iddia etti.

Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...

Suudi Arabistan, Katar ve Körfez ülkelerinin bir kısmının terör örgütlerine mali destekte bulunduklarını belirten Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türkiye’nin de on binlerce teröriste sınırlarını açtığını ve onları silahlandırdığını iddia etti. Caferi, Suriye’nin ‘Türkiye’nin işgaline’ karşı ülkenin her bir parçasını savunmak için her şeyi yapacağını söyledi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre, Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan Caferi, Türkiye’nin on binlerce teröristin sınırlarından geçmesine izin vererek terörü desteklediğini savundu. Türkiye’nin teröristleri silahlandırdığını, mali destek verdiğini ve topraklarında eğitim kampları kurduğunu iddia eden Caferi, aynı zamanda da teröristlerin zehirli kimyasallara ulaşmasına izin verildiği iddiasında bulundu.

'TEREDDÜT ETMEYECEĞİZ'

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’yla ilgili de konuşan Caferi, “Suriye, topraklarının her bir parçasını savunmak konusunda tereddüt etmeyecektir. Silahlı terör örgütlerinden de gelse; Türk, Amerikalı ya da İsrailli güçlerin işgali de olsa…” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye Beşar Caferi

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Okuyucu Yorumları 46 yorum
4 milyon vatandaşımıza yılllardır bakıp beslediniz diye türkiyeye teşekkür edeceğine kalkmış birde türkiyeye gelen suriyeliler için terörist diyor.insan bu kadar şerefsiz namussuz alçak olamaz.
Buna yatarken üstüne birşeyler verin örtünsün bir yerleri açıkta kalmış
seninde sonun gelecek caferimisin nesin
sen git parkta kumdan kule yap kurusıkı herif pantolunun hakkını vermiyorsan etek giy
Savaş devam ediyor buyrun gelin ahkam kesmekle olmuyor....
Türk Ordusuna karşı , PYD PKK ya hertürlü Desteği veren ESED i Kurtarmak için "ESED le Görüşün Anlaşın" diyen Meral ve Kemal i gönderelim Görüşsünler ESED le eminimki çok İYİ anlaşırlar
ülken kerhane olmuş bütün avrupa orda amerika orda rusların koynunuzdan çıktığı yok türkiyeye gelince namus düşkünü oluyorsunuz
ÖSO'da PKK'da terör örgütüdür terörün ayrimi olmaz
BOŞ BOŞ KONUŞMUŞ İSRAİL YANDAŞI SATIŞCI HAİN KEFERE.
Yani sizden gelen 3.5 milyon insan nolacak.Utanmaz ,ilkönce kendi donunu topla sonra konuş.Arkanı teslim etmişsin 5 yada 6 devlete birde işgalden bahsediyorsun
İşid gelince donunuzu mevzide bırakıp kaçtınız ulan
Yullardır sınırından afrinden toroslara geçirdiğin pkk ya ne dedin ne önlem aldın bay oçocukları.ülkende kurulan pkk kamplarını nezaman ortadan kaldırdın oçocuğu sen dua et suriyede toprak bütünlüğünü abd rusya kabul eder eğer onlar suriyeyi bölerlerse sunır hatını da türkiye alacağı açık girdiğimiz yerden çıkmayız yoksa güvenliğimiz tehlikeye girer...bence de bundan böyle suriye toprak bütünlüğü kalmaz girdiğimiz yerlerde bizim kalır...
çok sızlanma yakında suriye de türkiye topraklarına katılacak oylama ile. Hatayın nasıl Türkiyeye bağlandığını unutmayın
" Suriye nin tek bir karış toprağında gözümüz yok.." Recep Tayyip Erdoğan..
senin ülkenden Kaçan 10 Milyon İnsan Teröristmiydi ? lan senin toplam nüfusun neki? Ülkenin nerdeyse yarısı kaçmış göçmüş
aha ne diyecen şimdi biz pydlileri insanlık için geçirdik mi diyecen
Yanlış yazmış ben düzelteyim ; Hazır girmişken bizim buralarıda alın demek istiyor..
KATİLLER ÜSTELEME YAPIYOR... SURİYE.. TERÖR DEVLETİDİR.. CEZA KESME.. YETKİSİ.. ŞİMDİ BİZDE.. DIŞARIDAKİ SURİYELİLERİN.. HAKLARININ.. BU GİBİ ANDAVALLARDAN .. HESAP SORMA VAKTİDİR..
Biz daha bekaa vadisini unutmadık. Afrin pkk elinde iken toprağınmıydıda şimdi toprak bütünlüğünden bahsediyorsunuz. Rüzgar eken fırtına biçermiş. Fırtına obüsleride o işi yapıyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır derler bizde bugüne kadar sizden aldığımız terör külünü iade ediyoruz o zaman.
Yanlıs yazmış ben düzelteyim; Hazır girmişken bizim buralarıda alın demek istiyor..
suriye topraklarında sınır ötesi operasyon yaparken meşru devlet başkanı beşar esadla meşru suriye ordusuyla mutabakata varılmadan yapılan operasyon bize ulusal düzeyde zarar verecektir şurda başlığa bakınca esad ateşle oynuyor deniliyor sanki esad türk topraklarını işgal etmişte ateşle oynuyor nasıl bir kafayı yaşıyorsunuz sözkonusu ülke suriye ve onun devlet başkanı beşar esad ülkesi sınırlarını korumakla sorumludur bırakın pkk pyd ne varsa onlar kontrol etsin sorumlu olsun eğer buna rağmen türkiyeye yönelik tehditler devam ederse söyleyeceğinizi söyleyin
Kendi toprağınızı savunabilseydiniz, o toprakları ypg ye bırakıp gitmezdiniz. Boş konuşmalar bunlar
Bol keseden atıyon tanıdık geldi... Şu an Suriyede çin bile varken sen Türkiyeyi mi dert ettin! en azından sizinle sınırımız var ve siz teröristlere imkan verdikçe o toprakları tek bir terörist kalmayana kadar temizleyeceğiz... yiyorsa dene
bence normal olmayan esat yerine türkiyeyi hem ruslar hemde suriyeliler tercih eder
milyonlar ayaklandiginda adam gibi demokratik bir secime gitseydiniz ne bati pasta pesine duserdi ne milyonu askin insan olurdu nede 12 milyon insan yurtsuz kalirdi. heppiniz saltanat pesindesiniz sizde abd de turkiyede rusyada, bedel odeyen multeciler ve multecilere tahammul etmek zorunda kalanlar.
Yanlış çağrışım yapan şaşırtıcı bir başlık. Adam, 'Türkiye'nin Suriye'yi işgalini onaylamıyoruz. Karşı duracağız.' demiş. Bizimki işgal değil. Balans ayarı. Sınırlarımıza yerleşmiş virüslere karşı, sosyal dokuyu 'Fabrika ayarlarına döndürmeye' çalışıyoruz.
Hey Allah ım ya,konuşmaya bak lafa bak,teröristlere kim destek veriyo ve nerede örgütlenip ne tarafa geçiyolar acaba suriye nin altı tüneller kazılmış şehir kurmuşlar yıllardır.siz bunları görmüyonuzmu,Sürekli yıllardır Türkiye ye saldırıyor desteklediğiniz barındırdığınız teröristler.Türkiye den bir kere olsun hiç Suriye ye saldırı olmuş mu bir bakın bakalım.Suriye Irak tan Türkiye ye 40 50 yıldır saldırıyolar neler yapmadılar ki,bütün hainlikleri kaleşlikleri yaptılar,Sen tam tersini söylemişin be,teröristlerin yaptıklarını görmüyonuz.Türkiye nin teröristlerle mücadelesi zorunuzamı gidiyor
doğru söylüyor kobaniye köpüren bahçeli sanırım bu konuda 5 sene önce sizinle aynı düşünüyordu
Bizim düşmanlarımız neden karaktersiz oluyor
doğru söylemiş öso el kaide terör örgütünün yapılanmasıdır bunu bilmiyen varmı
Empati yapmak lazım bu konuşmalar gayet normal
utanmaz herif vatandaşlarına sahip olamıyorsun 4 milyon türkiye de sığınmacı,lübnan ve ürdünde de var toplam 10 milyon,hala konuşuyorsun,gel türkiye'ye teşekür et beraber terör örgütlerini tamizleyelim ayrıca yabancı güçleri de kovalım de,sonrada ülkenin imarını başla güzel ülkennin insanları mutlu olsun kısaca dost olalım,savaşacaksan da ilk harekata başladığı gün bu işe başlıyacaktın ki erkekliğini göreydik
Masum, suçlu, kadın, çocuk, bebek ihtiyar demeden katledip sırf çıkarınızı korumak için ruslarla yakınlaşıp vatanınızı sattığınız halde,Teröre destek veren türkiye mi olacak.Sizin lahey adalet divanında yargılanıp infaz edilmeniz gerekirdi şu dünyada insanlar arasında adalet işlemiş olsaydı.
Ancak riv riv riv...
mekana bekleriz... hedef Afrin...
Biz de zaten bunu bekliyoruz. Kaza bela suriye ordusu savaşa dahil olsun da rahat rahat sınırı geçip suriyeyi haritadan silelim. Başka türlü bu ızdırap bitmeyecek oradaki masum insanlara.
Haberin veriliş tarzını sevmedim, hep böyle aba altından sopa göstermekler, admin sen anladın beni...
afrine girdik temizliyoruz sizin topraklarınızı mümbiçide siz girin temizleyin hadi bakalım beş yıldan beri seyrediyorsunuz öyle ahkam kesmekle olmuyor bu işler .sadece vatan sever olsaydınız keşke...
BM hemen müdahale etmeli bu aptala
Onursuzlar, rusyanın kucağına oturdunuz! Her yerinizi işgal ettiler, ne namusunuz kaldı ne de şerefiniz! Utanmadan Türkiye’ye dil uzatıyorsun! Biz orada tüm oyunları bozduk!
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