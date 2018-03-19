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Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2018 22:10 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na iki mektup göndererek Türkiye'nin Afrin'deki operasyonlarını 'savaş suçu' diye itham etti. Suriye hükümetinin,Türkiye güçlerinin derhal çekilmesini talep ettiğini belirtti.

Suriye'den flaş Türkiye açıklaması: Derhal çekilin

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı'nın BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Başkanı'na iki mektup gönderdiğini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre Suriye Dışişleri, mektubunda, 'Türkiye güçlerinin Afrin kentini işgal etmelerinin BM tüzüğü ve uluslararası yasalarla tamamen çeliştiğini' belirtti, 'işgalci Türkiye güçlerinin Suriye topraklarından derhal çekilmelerini' talep etti.

'ÖLENLER, YARALANANLAR, EVSİZ KALIP KAÇANLAR'

Mektupta ''Türkiye güçleri ve onlara tabi teröristlerin 2 ay boyunca Afrin bölgesine çeşitli türde saldırılarının ardından, Türkiye rejimi başkanı, 18 Mart tarihinde Afrin kentini kontrollerine aldıklarını ilan etti'' denildi.

Bunun BM ve BMGK arşivinde resmi belge niteliği taşıdığı, Şam'ın bu belgeyi kullanma hakkını saklı tuttuğu belirtilen mektupta ''Türkiye güçleri ve onlara bağlı teröristlerin Afrin bölgesine iki aydır süren bombardımanları insani felakete yol açtı. Yüzlerce masum sivil vatandaşın öldüğü ve yaralandığı bu saldırılar sonucunda binlerce kişinin evsiz barksız kaldı ve tehcir edildi'' ifadelerine yer verildi.

''Türkiye ordusu, bölgede soykırım ve katliamlarına ilaveten vatandaşların evlerini yağmalayıp bir kısmını havaya uçuruyor'' iddiasında bulunan mektupta, 'çok sayıda vatandaşın da esir alındığını, gözaltı merkezlerine konulduğu' ileri sürüldü.

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'KELİMENİN TAM MANASIYLA SAVAŞ SUÇU'

''Uluslararası insan haklarına aykırı bu davranışlar kelimenin tam anlamıyla savaş suçu sayılmaktadır'' suçlamasında bulunan mektupta, BMGK'nin Suriye ile ilgili tüm kararlarının Suriye'nin egemenliğinin yanısıra halkının ve toprak bütünlüğünün korunması gereğini vurguladığı hatırlatıldı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, 'Erdoğan rejiminin komşuluk ilişkileri, insan hakları ve uluslararası kararları umursamayıp ihlal ettiğini, Halep, Haseke ve Rakka kırsallarında Suriye'nin topraklarını işgal etmeye çalıştığını' öne sürdü.

ABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısıABD'den Türkiye'ye Afrin çağrısı

'ABD'DEN BİR FARKI YOK'

'Bu politikalar ile ABD'nin ve liderdiğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin saldırıları arasında bir fark görmenin mümkün olmadığını' dile getiren Suriye Dışişleri, Şam'ın 'Türkiye güçlerinin topraklarını işgal etmesini kesin bir dille kınadığını, Türkiye güçlerinin işgal ettiği Suriye topraklarından derhal çekilmesini talep ettiğini' belirtti.

'RADİKAL TERÖRİSTLERE DOĞRUDAN DESTEK'

BM ve BMGK'den bu konuda üstüne düşen görev ve sorumluluğu tarafsız, dürüst ve etkin şekilde üstlenmesini talep eden Suriye Dışişleri ''Türkiye'nin bu düşmancı tutum ve politikaları, bölgenin ve halkının güvenliğini tehdit ettiği gibi hem krizin süresini uzatıyor hem de radikal teröristlere doğrudan destek niteliği taşıyor'' iddiasında bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye Afrin BM

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
SURİYE SORUNU; 7 YIL ÖNCE ABD VE KATAR TAYYİBE GELEREK ESADI YIKALIM DER.TAYYİP ŞAM VE HALEBİ ALIP YENİ OSMANLI DEVLETİNİ KURMAK,PADİŞAH VE HALİFE OLMAK HAYALİ İLE KABUL EDER.DÜNYADAKİ BÜTÜN SÜNNİ CİHATÇI TERÖRİSTLERİ TÜRKİYE DE EĞİTİP ELİNE SİLAH VEREREK SURİYE YE GÖNDERİRLER.ESAD TAM YIKILACAKKEN ESADIN İMDADINA RUSYA VE İRAN YETİŞİR.TAYYİBİN TERÖRİSTLERİ AĞIR BİR YENİLGİ ALARAK ÖNCE HALEBE SONRA İDLİBE ÇEKİLİR.TAYYİB İDLİBDE KISTIRILAN TERÖRİSTLERE YER AÇMAK İÇİN AFRİN VE AL BABI ALIR.ZAYIFLAYAN SURİYEDE DE PYD DEVLET KURAR.
onu yıllarca topraklarinizda ypg yi beslerken düşünecektiniz hadi BM kurtarsın sizi
Ey Esad, dışardan gazel okuma. sen önce o teröristleri oradan çıkar biz o zaman zaten çıkarız. Amerika, Rusya ve diğer ülkeler nedir,? Onlar zeytin toplamaya mı geldiler de bize çık diyorsun.
Ülkeniz olmuş harman yeri milletinize sahip çıkamadınız tebrik edeceğiniz yerde şikayet ediyorsunuz
ona buna şikayet edeceğine yiyorsa çık şanlı türk ordusunun karşısına. turke düşmanlık edersen sonuçlarına da katlanırsın
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