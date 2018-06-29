HABER

Suriye'den kaçış başladı! Sayı binlerle tarif ediliyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.06.2018 13:47 | Son Güncelleme

Esad rejimi ve destekçilerinin Suriye Dera'ya düzenlediği saldırılardan kaçarak Ürdün ve İsrail sınırına göç edenlerin sayısı 150 bine ulaştı.

Beşşar Esad rejimi ve destekçilerinin Dera operasyonu nedeniyle en az 150 bin sivil, Ürdün ve İsrail sınırına göç etmek zorunda kaldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, rejim ve destekçilerinin ülkenin güneybatısındaki Dera'ya düzenlediği şiddetli saldırılar, en az 150 bin sivilin Ürdün ve İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ne doğru göç etmesine neden oldu.

Dera'da sivillerin çoğunun Ürdün sınırına kaçtığını ancak Amman yönetiminin geçiş izni vermemesi nedeniyle sınıra yakın tarlalarda yaşamaya çalıştığını bildirdi.

Golan Tepeleri sınırında ise sığınmacılar, "Koruma ve güvenli bölge istiyoruz" , "Sınır kapılarını sığınmacılara kapatmak insanlık suçudur" yazan pankartlar açtı.

Deralıların kamyonet, motosiklet, traktör ve binek araçlarla yanlarına alabildikleri sınırlı eşyalarla göçü sürüyor.

20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlatıldı.

Ülkenin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illeri, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesinden biriydi. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

ABD'nin tüm uyarılarına rağmen rejim ve destekçisi İran, ülkenin orta kesimindeki kazanımlarından sonra güneyi de ele geçirmek için 20 Haziran'da Dera'ya operasyon başlattı.

BM, 750 BİN KİŞİNİN HAYATINDAN ENDİŞELİ

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Dera'da 750 bin kişinin hayatından endişe ettiklerini sık sık tekrarlıyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, dün 5 sağlık merkezinin de hedef alındığını bildirdi. Egeland'ın açıklamasının hemen ardından kentin doğu kırsalına hizmet veren hastane vurulmuş ve hizmet dışı kaldı.

Bölgede son iki günde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 55'e ulaştı.

PARTNERTatil rehavetiTatil rehaveti
ABD'den Türkiye'nin doğusuna seyahat uyarısıABD'den Türkiye'nin doğusuna seyahat uyarısı
ABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölüABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye kaçış Sayı Tarif Esad Dera Ürdün israil

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika... Moskova'da alarm! Havalimanının bir bölümü kordona alındı

Son dakika... Moskova'da alarm! Havalimanının bir bölümü kordona alındı

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Robotlara hareket kabiliyetlerini artıracak canlı kas eklemlendi

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Son Dakika... Büyük facia! 100 kişiden haber alınamıyor!

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Türkiye'den flaş F35 açıklaması: Trump gerekli adımları atacağını söyledi

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

Üç yaşındaki çocuk çamaşır makinesinde boğularak öldü

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

79'luk papaz 24'lük erkek modelle evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.