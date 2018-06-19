Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Sputnik'in haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Suriye, Türk ve ABD güçlerinin, Menbiç kırsalındaki varlıklarını güçlü bir biçimde kınıyor ve bunu kesinlikle reddediyor. Bu eylemi, Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin egemenliği ile ülkemizin birlik ve barışına karşı saldırganlıklarının devamı olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, Türkiye ve ABD'nin Münbiç kırsalındaki söz konusu askeri varlığının 'BM kararlarının aleni bir ihlali olduğu' ifade edilip uluslararası topluma Türkiye ve ABD'nin bu eylemini kınama çağrısı yapıldı.

Suriye Dışişleri yetkilileri, Suriye ordusunun ülkenin tüm topraklarını kurtarmaya kararlı olduğu ifadelerini de kullandı.

MENBİÇ ZİRVESİ

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Menbiç'e girmiş, Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kısa süre önce ABD ile Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının ilk uygulaması olarak TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçleri, koordineli ancak ayrı şekilde devriye geziyor." açıklaması gelmişti. Açıklamada, iki tarafın da sahadaki koşullar çerçevesinde, işbirliğini arttırma kararlılığı ile karma devriyeler için planlamaları sürdürdüğü ifade edilmişti.

