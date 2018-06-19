HABER

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2018 15:43 | Son Güncelleme

Suriye Dışişleri yetkilileri, 'Suriye liderliğinin, ülkenin kuzeyinde yer alan Menbiç'in kırsal kesimlerinde Türkiye ve ABD güçlerinin bulunmasına kesin bir biçimde karşı çıktığını' söyledi.

Suriye'den kritik Menbiç açıklaması

Sputnik'in haberine göre, Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; "Suriye, Türk ve ABD güçlerinin, Menbiç kırsalındaki varlıklarını güçlü bir biçimde kınıyor ve bunu kesinlikle reddediyor. Bu eylemi, Türkiye ve ABD'nin, Suriye'nin egemenliği ile ülkemizin birlik ve barışına karşı saldırganlıklarının devamı olarak görüyoruz." ifadelerine yer verildi.

SURİYE'DEN MENBİÇ AÇIKLAMASI

Açıklamada ayrıca, Türkiye ve ABD'nin Münbiç kırsalındaki söz konusu askeri varlığının 'BM kararlarının aleni bir ihlali olduğu' ifade edilip uluslararası topluma Türkiye ve ABD'nin bu eylemini kınama çağrısı yapıldı.

Suriye Dışişleri yetkilileri, Suriye ordusunun ülkenin tüm topraklarını kurtarmaya kararlı olduğu ifadelerini de kullandı.

MENBİÇ ZİRVESİ

Türk askeri ABD ile uzlaşma çerçevesinde Menbiç'e girmiş, Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kısa süre önce ABD ile Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının ilk uygulaması olarak TSK birlikleri ve ABD koalisyon güçleri, koordineli ancak ayrı şekilde devriye geziyor." açıklaması gelmişti. Açıklamada, iki tarafın da sahadaki koşullar çerçevesinde, işbirliğini arttırma kararlılığı ile karma devriyeler için planlamaları sürdürdüğü ifade edilmişti.

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu... Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
İnce İlk 100 Gününü Hatay’da Açıkladıİnce İlk 100 Gününü Hatay’da Açıkladı
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye Menbiç ABD Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Aleyna Tilki'nin göbeğinde dikkat çeken detay

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Böylesi görülmedi! Fareler yaklaşık 9 milyon TL'yi yedi!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

Kuzey Kore lideri ziyaret etti! Herkes arabasını konuştu!

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İnsan ile bilgisayarın münazarası berabere bitti

İspanya Başbakanı, diktatör Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

İspanya Başbakanı, diktatör Franco'nun kemiklerini mezardan çıkarmak istiyor

Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı

Mağdur 12 yıl sonra polis oldu ve tecavüzcüsünü yakalayıp hapse attı

Başbakan terörle mücadelede yeni hedefleri açıkladı!

Başbakan terörle mücadelede yeni hedefleri açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.