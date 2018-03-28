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Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

DÜNYA HABERLERİ  | 28.03.2018 11:16 | Son Güncelleme

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda yaptığı konuşmada, “Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının kurtarılacağını” söyledi.

Suriye'den sert açıklama: Afrin'i kurtaracağız

Suriye’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar El Caferi, BM Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Suriye oturumunda konuştu.

Beşar El Caferi, Doğu Guta’nın tamamını “radikal teröristlerden kurtarma saatinin yaklaştığını” söylediği konuşmasında, Doğu Guta’daki sivillerin insani koridorlara “canları pahasına akın edip Suriye ordusuna sığınmalarının batılı devletler ve terör örgütlerin iddialarını çürüttüğünü” savundu.

“AFRİN DAHİL…”

SANA haber ajansının yansıttığı konuşmasında, Suriye ordusunun Halep ve Deyrezzor’u kurtardığı gibi Doğu Guta’yı da kurtararak halkının can ve mal güvenliğini temin ettiğini de öne süren El Caferi, “Suriye’nin toprakları üzerinde hiçbir terör ya da yabancı gücün varlığını kesinlikle kabul etmeyeceğini” belirtirken de “Golan ve Afrin dahil Suriye topraklarının her karışının terör ve düşmancı güçlerden kurtarılacağı” iddiasında da bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Suriye Afrin golan beşar el caferi

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