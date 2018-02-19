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Suriye devlet televizyonu: Şam yönetimi yanlısı güçler bir kaç saat içinde Afrin'e girecek

19.02.2018 12:09 | Son Güncelleme

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin bir kaç saat içinde Afrin'e gireceğini bildirdi. TV kanalı haberde kendi muhabirinin verdiği bilgiyi aktardı.

Suriye devlet televizyonu: Şam yönetimi yanlısı güçler bir kaç saat içinde Afrin'e girecek

Suriye devlet televizyonu El İhbariye, Suriye yönetimi yanlısı güçlerin bir kaç saat içinde Afrin'e gireceğini bildirdi.

TV kanalı haberde kendi muhabirinin verdiği bilgiyi aktardı.

Suriye'nin kuzeyindeki Kürt yönetimine danışmanlık yapan Badran Jia Kurd adlı bir yetkili Pazxar günü, Reuters Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Kürt güçleri ve Şam yönetiminin, Suriye Ordusu'nun Afrin'e girmesi için anlaşmaya vardığını söylemişti.

Kurd, Suriye Ordusu güçlerinin önümüzdeki iki gün içinde sınır hattı boyunca konuşlanacağını ve iki gün içinde bölgeye girebileceğini savunmuştu.

Türkiye geçen ay Afrin'de "terör örgütü" diye tanımladığı YPG güçlerine karşı Zeytin Dalı operasyonunu başlatmıştı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Arap sever TÜRKLÜK düşmanı PAPA dostu haçlı dostları Andimizi kaldıran T.C yi silen TÜRK devletine 90 yıllık reklam arası diyen haburda pkkyi alkışlayan pyd lideri salih müslim saraylarda ağırlayanlar ülkeyi mahvettiniz tek çare IYI parti
Güçleri varmışta şimdiye kadar neden alamamışlar hepsi ABD nin oyunu YPG ve İŞİD a rejim elbisesi giydirip Türkiyeyi işgalci diye karalama propagandası yapacak bu ABD terör Devletinden her pislik beklenir.....
TÜRKİYE GERİ ÇEKİLMELİ GEÇ OLMADAN.SURİYEDE DEVLETİ AYAKTA DURUYOR. KİMSE YANLIŞ ANALAMSIN AMA 2012 DE SAVAŞ UÇAĞIMIZI DÜŞÜREN İSRAİL AJANLARI YENİ OYUN PEŞİNDE SURİYEDE.ESAD ÜLKESİNİ KURTARDIKTAN SONRA TÜM MÜLTECİLERİ ÜLKESİNE ÇAĞIRMALI GEÇ OLMADAN. EĞER GERÇEK SAVAŞI KAZANACAKSAK ESADA YARDIM ETMELİYİZ BÖLGEDE.BOP TAMAMEN GÜMÜLEDİ BÖLGEDE. YAKINDA ABD DE KAÇACAK BÖLGEDEN.İŞİN ÖZÜ HERKES DELİSİ İLE BAŞBAŞA KALACAK BÖLGEDE.7 YILDIR 3.5 MİLYON MÜLTECİYE BAKTIK TÜRKİYE OLARAK ONLARIN DUASI YETER ÜLKEMİZE.İMZA OZYADİN65
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