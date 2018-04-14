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Suriye Deyr el zor'da büyük patlama!

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2018 21:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi.

Suriye Deyr el zor'da büyük patlama!

Deyr el zor'da 10 büyük ölçekli bir patlama meydana geldi. Patlama doğu kırsalındaki Esad milislerinin kontrolü altında Meathin ve Taybeh kasabalarını sarstı. Şam elektriksiz kaldı. Birçok bölgeye elektrik verilemiyor.

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Suriye patlama Deyr el zor Esad

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